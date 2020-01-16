Производство "Диазепама" и "Медозалама" начнется в России до конца 2020 года

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Московский эндокринный завод начнет производство двух психотропных препаратов "Диазепам" и "Медозалам" до конца 2020 года, сообщила в четверг ТАСС директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

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"До конца года Московский эндокринный завод начнет выпуск таких препаратов, как "Медозалам" и "Диазепам", а до этого момента 22 млн рублей выделили дополнительно на ввоз", - сказала она, добавив, что регистрация другого сильнодействующего лекарственного препарата "Фризиум" (действующее вещество "Клобазам") будет завершена в марте.

В начале сентября 2019 года правительство РФ выделило более 26 млн рублей на закупку 11 тыс. 270 упаковок необходимых детям иностранных лекарств, не зарегистрированных в России. Решение было принято после резонансных случаев, когда правоохранительные органы предъявляли претензии к россиянам после покупки таких препаратов через интернет. Первая очередь детей, которые уже получили лекарства, насчитывала порядка 550 человек. Минздрав РФ составил вторую очередь из 600 детей, нуждающихся в этих препаратах. Планируется, что следующая партия лекарств поступит в страну в первом квартале 2020 года.

В ноябре 2019 года Московский эндокринный завод в рамках исполнения распоряжений правительства РФ ввез 7620 упаковок "Клобазама" (международное непатентованное название препарата "Фризиум") и 3100 упаковок "Диазепама" (торговое наименование - "Диазепам деситин"). Также 30 сентября французская компания Sanofi подала документы на регистрацию "Фризиума" в России. Так как этот препарат ранее проходил клинические испытания в РФ, процедура его регистрации будет ускоренной и должна занять не более 160 дней.