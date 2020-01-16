{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Производство "Диазепама" и "Медозалама" начнется в России до конца 2020 года

В Минздраве также сообщили, что регистрацию "Фризиума" завершат в марте

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Московский эндокринный завод начнет производство двух психотропных препаратов "Диазепам" и "Медозалам" до конца 2020 года, сообщила в четверг ТАСС директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

На эту тему
В России пропало лекарство, без которого нельзя лечить лейкоз. Чем это грозит?

"До конца года Московский эндокринный завод начнет выпуск таких препаратов, как "Медозалам" и "Диазепам", а до этого момента 22 млн рублей выделили дополнительно на ввоз", - сказала она, добавив, что регистрация другого сильнодействующего лекарственного препарата "Фризиум" (действующее вещество "Клобазам") будет завершена в марте.

В начале сентября 2019 года правительство РФ выделило более 26 млн рублей на закупку 11 тыс. 270 упаковок необходимых детям иностранных лекарств, не зарегистрированных в России. Решение было принято после резонансных случаев, когда правоохранительные органы предъявляли претензии к россиянам после покупки таких препаратов через интернет. Первая очередь детей, которые уже получили лекарства, насчитывала порядка 550 человек. Минздрав РФ составил вторую очередь из 600 детей, нуждающихся в этих препаратах. Планируется, что следующая партия лекарств поступит в страну в первом квартале 2020 года.

В ноябре 2019 года Московский эндокринный завод в рамках исполнения распоряжений правительства РФ ввез 7620 упаковок "Клобазама" (международное непатентованное название препарата "Фризиум") и 3100 упаковок "Диазепама" (торговое наименование - "Диазепам деситин"). Также 30 сентября французская компания Sanofi подала документы на регистрацию "Фризиума" в России. Так как этот препарат ранее проходил клинические испытания в РФ, процедура его регистрации будет ускоренной и должна занять не более 160 дней.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Подготовка к 75-летию Победы
Единороссы начнут сбор подписей для присвоения звания "Город трудовой доблести"
Депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что список городов для присвоения этого звания составят к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС