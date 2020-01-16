Авиакомпания "Россия" опровергла информацию о ЧП на борту летевшего в Мурманск самолета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" опровергла информацию о ЧП на борту самолета, который летел из Санкт-Петербурга в Мурманск. Об этом ТАСС сообщили в авиакомпании.

Утром в четверг, согласно данным сервиса Flightradar 24, борт SU6343 после вылета из петербургского аэропорта Пулково сделал разворот над Ладожским озером, а затем продолжил полет в Мурманск. Городские СМИ сообщили о том, что на борту произошло ЧП. В частности, телеканал "78" опубликовал информацию, что у самолета был дефект в системе кондиционирования. Также телеканал сообщил о том, что пассажирам рейса объявляли об аварийной посадке, однако затем экипаж решил продолжить полет в Мурманск.

"Мы не подтверждаем информацию, растиражированную в СМИ или опубликованную СМИ", - сказал представитель авиакомпании, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

В компании отметили, что обратный рейс из Мурманска в Петербург уже вылетел.