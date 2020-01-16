"ВКонтакте" разместила QR-коды в Музее космонавтики

"ВКонтакте" совместно с Музеем космонавтики разместила QR-коды на его постоянной экспозиции "Космос в одно касание". С помощью интерактивного дополнения посетители смогут узнавать об экспонатах личные истории от участников космических экспедиций, говорится в сообщении соцсети.

Чтобы открылась статья с видеороликом от космонавта, нужно отсканировать QR-код камерой "ВКонтакте".

"Гости музея услышат истории про космодром "Байконур", "летающую лабораторию" Ил-76, арбуз на станции "Мир", скафандры и гидрокостюмы. Они также узнают, как бутылка шампанского связана с АМС "Луна-3", сколько времени нужно провести в кресле ускорения Кориолиса, чтобы стать космонавтом, и другие увлекательные факты", - указано в сообщении.

В проекте приняли участие космонавты Александр Александров, Олег Артемьев, Антон Шкаплеров, Александр Лавейкин, Юрий Усачев, Сергей Прокопьев и Александр Мисуркин.