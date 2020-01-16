В Хабаровском крае повышенное детское пособие потребует 1 млрд рублей допрасходов

ХАБАРОВСК, 16 января. /ТАСС/. Выплата детского пособия в повышенном размере в Хабаровском крае потребует около 1 млрд рублей дополнительных расходов в 2020 году, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно с 1 января 2020 года. На первоначальном этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума, а с 2021 года ее могут удвоить. Размер детского пособия с 1 января 2020 года увеличат в семь раз. Право на выплату будут иметь семьи, в которых ежемесячный доход на одного человека не превышает величину прожиточного минимума.

"Сейчас ее размер составляет 14 тыс. 417 рублей. Предварительно, право на пособие получат свыше 12 тыс. семей на более 17,5 тыс. детей. Дополнительные расходы составят свыше 1 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова министра социальной защиты населения края Светланы Петуховой. Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, речь идет о затратах на 2020 год.

По данным регионального министерства социальной защиты населения, размер пособия составит 7500 рублей, его начнут выплачивать после принятия необходимых нормативно-правовых актов.

Повышенные детские пособия станут хорошим подспорьем для семей, считает член центрального штаба ОНФ, председатель Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов. "Обозначенная поддержка очень важна. Уже при рождении первенца семья получит стартовый капитал для улучшения жилищных проблем или возможность мамам не беспокоиться о скорейшем выходе на работу, а это значит, ребенок дольше будет в домашних условиях под присмотром матери. Это весомая помощь молодым семьям", - сказал Белоглазов ТАСС.

Сейчас в крае детское пособие получают 70 тыс. детей из малоимущих семей. Размер выплаты - от 404 рублей до 1797 рублей в зависимости от категории и места жительства семьи. В 2019 году расходы на выплату пособия составили 997 млн рублей из краевого бюджета.