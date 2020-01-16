Единороссы начнут сбор подписей для присвоения звания "Город трудовой доблести"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. "Единая Россия" организует сбор подписей в городах, которые в годы Великой Отечественной войны были центрами оборонной промышленности, для присвоения звания им "Город трудовой доблести". Об этом сообщил заместитель секретаря генерального совета партии, координатор партпроекта "Историческая память", депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"В самое ближайшее время "Единая Россия" организует сбор подписей в городах, которые в тяжелейшие годы войны обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявили трудовой героизм", - сказал Хинштейн, слова которого в четверг приводит пресс-служба единороссов.

Он отметил, что список городов для присвоения этого звания должен быть составлен к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. "Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак уже анонсировал работу партии по сбору подписей в ходе своего декабрьского визита в Нижегородскую область, отметив, что Нижний Новгород однозначно достоин этого звания. Аналогичную работу мы проведем в Самаре, Екатеринбурге, Челябинске и других городах, которые внесли неоценимый вклад в Победу", - добавил Хинштейн.

Госдума на пленарном заседании в четверг в первом чтении приняла президентский законопроект о присвоении звания "Город трудовой доблести". Согласно документу, новое звание будет присваиваться городу РФ, жители которого "внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность". В таких населенных пунктах предлагается устанавливать стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства, а также проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города. Их финансирование должно будет осуществляться за счет бюджетов субъектов РФ, муниципалитетов и "других источников", которые в тексте проекта закона не уточняются.

Предполагается, что предложения о наделении званием "Город трудовой доблести" граждане и общественные организации смогут вносить в органы местного самоуправления. Те в свою очередь будут адресовать их законодательным и исполнительным властям региона. Последние получат право обратиться с ходатайством к президенту РФ или отклонить предложение.