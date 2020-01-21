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Незаметны под кожей. Новосибирский врач рассказал, как живет с шестью чипами в руках

© Кирилл Кухмарь/ТАСС
42-летний Александр Волчек работает в Новосибирской областной больнице, он акушер-гинеколог с 20-летним стажем. На вид это обычный горожанин средних лет — движения неторопливые, лицо спокойное, взгляд внимательный. Однако его увлечения обычными не назовешь: он может открыть двери или внести свою визитку в ваш телефон одним прикосновением руки

Александр впервые прочитал о чипировании в 2007 году, в статьях говорилось, что вживление чипов — один из признаков грядущего конца света.

Врач этому не поверил, зато заинтересовался темой, узнал принципы работы, убедился в том, что чипы не вредят здоровью, изготавливаются из специального биосовместимого стекла, разработанного именно для имплантационной электроники, и стал ждать появления чипов минимальных размеров — чтобы их было невозможно увидеть под кожей.

Технология активно развивалась, в 2014 году в России стали появляться первые чипированные животные, а вскоре и люди, и Александр стал одним из них. Он заказал себе сразу сотню чипов минимального размера — 1,5х8 мм, часть из них до сих пор лежит у него дома.

Чип — миниатюрная стеклянная капсула, внутри микросхема и система ее питания. Каждый чип способен хранить от 800 байт до 1 килобайта информации.

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Первым устройством, которое установил и до сих пор хранит Александр, был чип, дающий доступ к подъемникам горнолыжного курорта. Сам врач горные лыжи не любит, ими увлекается его дочь. Затем последовали другие, и в итоге за три года врач установил себе шесть чипов: ключи от домофона и офиса, личная визитка и пароли. И останавливаться он не намерен.

"Главная цель, конечно, удобство. Потеряв ключ от домофона, в наши сибирские 30-градусные морозы можно просто приложить к нему руку или, например, стоять и плакать. Я свой выбор сделал", — смеется Александр.

С ключами у Александра вообще не складывается. А на работе, как назло, множество дверей с электронными замками, у каждого из которых отдельный ключ. Очередная потеря была последней каплей при принятии решения "зачипироваться", которое обернулось не только практической пользой.   

Вместе с чипами он приобрел единомышленников — других любителей, которым и сегодня отсылает по почте ранее заказанные чипы.

Александр Волчек Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Александр Волчек
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Увидев результаты, высокими технологиями заинтересовалась и семья Александра Волчека. Он установил чип жене, которая тоже часто теряла ключи.

Чипы-тату

Пока мы идем по больничному коридору, Александр берет у меня телефон и прикладывает его к одному из своих чипов. Это чип-визитка, мой телефон с помощью приложения NFC Tools сканирует его и вносит номер Александра в телефонную книгу.

Пока обрабатывается информация, он активно предлагает вживить недавно разработанный чип, который подсвечивает татуировки. "А есть еще татуировки, которые видно только под ультрафиолетом, видел такие у знакомых, прикольно. Нам-то, врачам, нельзя", — показывает он на руки.

Повышенный интерес к своей персоне Александра удивляет. Он считает, что вживление чипов сегодня не такая уж и редкость, люди перестали их бояться и осознали реальное удобство.

К тому же внешне это и правда незаметно. Руки Александра выглядят совершенно обычно, и на глаз определить, что под кожей уже несколько лет находятся электронные устройства, невозможно.

Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Сейчас чипы Александра открывают дверь с домофоном, электронные замки в самой Новосибирской областной больнице, позволяют расплачиваться в общественном транспорте и выполняют функции визитки. Чтобы сделать все это, он просто прикладывает руки к считывателям. Говорит, что работает без сбоев.

Александр признается, что его чипы уже успели морально устареть, но функцию свою они выполняют и будут выполнять еще долго. Во всяком случае менять их он не собирается.

Большой запас

Александр заказывает чипы оптом из Тайваня, где они производятся массово для животных. "Москвичи раньше заказывали чипы у американцев, я же поступил иначе. Я их заказываю оттуда, где их берут сами американцы, — в Тайване", — смеется Александр.

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Один чип стоит от $2 до $90, но разница между ними небольшая, уверяет он и предлагает их установить мне — много времени это не займет. По уровню сложности и опасности для здоровья процедура сравнима с пирсингом, говорит Александр. Но я решаю, что к этому, пожалуй, пока не готов. 

А те, кто решился, после или до того, как заживет ранка, должны прописать в чип нужный код. Это, как уверяет Александр, тоже предельно просто. "Вы когда-нибудь вводили пароль на компьютере? Вот абсолютно то же самое". Нужно лишь освоить несложный софт и можно делать это в домашних условиях. Чтобы разобраться, нужно буквально полчаса, говорит Александр.

Заинтересовалась чипами не только жена, но и несколько знакомых Александра. Когда он рассказывает им об удобстве, они просят установить устройства и им. Никаких жалоб пока не поступало.

Как волосы покрасить

"Сейчас появились чипы с криптографией на борту, которые можно использовать для шифровки и дешифровки e-mail. В эпоху информационных технологий должна быть какая-то тайна, которая не позволит засунуть вам навязчивую рекламу. Я с детства умею оградиться от этого и хочу, чтобы другие люди на это тоже не попадались", — подчеркивает он.

Другая давняя идея Александра и его единомышленников — банковские расчеты с помощью чипов. Технически это возможно и сейчас, но, поскольку финансовая отрасль консервативна, она пока отторгает эту идею, сетует он. Сторонники чипирования мечтают, что в следующем году процедуру разрешат и необходимость носить с собой банковскую карту пропадет. Единственной сложностью останется необходимость менять чипы по мере устаревания карт.

Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Александр уверяет, что подобный процесс смены чипов — лишь обыденность. "Это как волосы покрасить", — сравнивает он. Мужчина уже менял часть устройств, когда перешел на работу из Городского перинатального центра в Новосибирскую областную больницу. Еще одну смену чипов, в этот раз от домофона, он планирует при переезде в новый дом.

Границы — эстетические и моральные

Сложностей, говорит Александр, с чипами нет, наоборот, сплошные удобства. Перед вживлением врач достает нужный ему чип, с помощью специальных программ на компьютере прописывает его функцию.

После этого чип вставляется в большой шприц с толстым инжектором (иглой), место вживления дезинфицируется, чип вводится неглубоко под кожу. Теоретически чипы можно вживить в любое место в теле человека, но ради удобства их обычно устанавливают в руки. 

' Киберпанк по-сибирски.'

В повседневной жизни устройства никак не мешают мужчине. При прохождении рамок металлоискателя они не обнаруживаются ввиду маленького размера, никаких гигиенических ограничений ношение чипа тоже не требует.

Врач отмечает, что у чипирования есть эстетические границы. На вопрос о том, не хотел бы он вживить себе чип, который бы заводил машину, он отвечает категорически отрицательно. "Это же определенный ритуал, когда вставляешь ключ в зажигание, вот этот медленный поворот, звук постепенно заводящегося мотора. Его ни на что не променяешь", — говорит мужчина.

Андрей Березкин

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