{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-глава МИД Украины займется "российскими исследованиями" в Институте будущего

Основными направлениями исследований, которыми займется Павел Климкин, будут, в частности, "противодействие российской агрессии против Украины, черноморская безопасность, позиционирование Украины в регионе Центральной и Восточной Европы"

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин решил присоединиться к совместному проекту представителей украинского бизнеса, политики и общественного сектора под названием Украинский институт будущего, и заняться там "российскими исследованиями". Об этом сообщила в четверг пресс-служба организации.

"Основными направлениями исследований будут противодействие российской агрессии против Украины, черноморская безопасность, позиционирование Украины в регионе Центральной и Восточной Европы и комплексная интеграция в европейское и трансатлантическое пространство", - сказано в сообщении.

Для проведения таких исследований в институте в январе было создано специальное направление - программа европейских, региональных и российских исследований, шефствовать над которым будет Климкин. Заявлено, что целью программы является "системное моделирование вызовов, стоящих перед Украиной в сферах безопасности и внешней политики, подготовка сценариев и стратегических рекомендаций по менеджменту существующих и потенциальных рисков для политических и деловых кругов". В рамках исследований будут привлекаться как эксперты института, так и внешние исследовательские центры, неправительственные организации и представители деловых кругов.

Украинский институт будущего был создан в 2016 году и позиционирует себя как независимый аналитический центр. Среди учредителей этой структуры - действующий замглавы МВД Антон Геращенко, а также политтехнолог и журналист Тарас Березовец.

Климкин возглавлял украинский МИД с 19 июня 2014 года по 29 августа 2019 года.

Теги
УкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
Корсеты, панталоны и сапоги королевы Виктории выставят на аукцион
Общая выручка от продажи этих лотов может составить до £15 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС