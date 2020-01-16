Экс-глава МИД Украины займется "российскими исследованиями" в Институте будущего

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин решил присоединиться к совместному проекту представителей украинского бизнеса, политики и общественного сектора под названием Украинский институт будущего, и заняться там "российскими исследованиями". Об этом сообщила в четверг пресс-служба организации.

"Основными направлениями исследований будут противодействие российской агрессии против Украины, черноморская безопасность, позиционирование Украины в регионе Центральной и Восточной Европы и комплексная интеграция в европейское и трансатлантическое пространство", - сказано в сообщении.

Для проведения таких исследований в институте в январе было создано специальное направление - программа европейских, региональных и российских исследований, шефствовать над которым будет Климкин. Заявлено, что целью программы является "системное моделирование вызовов, стоящих перед Украиной в сферах безопасности и внешней политики, подготовка сценариев и стратегических рекомендаций по менеджменту существующих и потенциальных рисков для политических и деловых кругов". В рамках исследований будут привлекаться как эксперты института, так и внешние исследовательские центры, неправительственные организации и представители деловых кругов.

Украинский институт будущего был создан в 2016 году и позиционирует себя как независимый аналитический центр. Среди учредителей этой структуры - действующий замглавы МВД Антон Геращенко, а также политтехнолог и журналист Тарас Березовец.

Климкин возглавлял украинский МИД с 19 июня 2014 года по 29 августа 2019 года.