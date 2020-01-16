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Консульство окажет помощь гражданам Узбекистана, пострадавшим в ДТП под Саратовом

Губернатор региона Валерий Радаев также поручил министру здравоохранения области взять ситуацию с пострадавшими в ДТП на личный контроль

САРАТОВ, 16 января. /ТАСС/. Семьи погибших, а также пострадавшие граждане Узбекистана получат помощь от консульства своей страны. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Генеральном консульстве Узбекистана в Казани.

"Помощь будет оказана нашим гражданам, пока вся информация уточняется, мы связываемся с родственниками погибших и пострадавших", - сказал собеседник агентства.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев также дал поручение оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим в аварии. Министру здравоохранения области Натальи Мазиной поручено взять ситуацию на личный контроль.

В четверг около 08:20 утра по местному времени (07:20 мск) в районе села Полчаниновка столкнулись минивэн, ехавший из Москвы в сторону границы Саратовской области с Казахстаном, и "Волга". В результате погибли четыре человека и пятеро пострадали. В региональной прокуратуре ТАСС подтвердили, что все, кто находился в минивэне, являются гражданами Узбекистана. Водитель минивэна, гражданин Узбекистана, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил инициировать передачу из полиции в СК уголовного дела в связи с ДТП. В случае передачи дела Бастрыкин поручил тщательно изучить все обстоятельства и дать всестороннюю правовую оценку происшествию.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРадаев, Валерий ВасильевичРоссияСаратовская область
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