Военные ЗВО в Петербурге соберут сведения о фронтовиках для музея в парке "Патриот"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) в честь 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда проведут в Санкт-Петербурге акции по сбору данных о фронтовиках и участниках Великой Отечественной войны для музея в парке "Патриот" в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"Мы приглашаем всех родственников фронтовиков передать копии или электронные версии фотографий, писем с фронта, биографических данных, перечни наград. При невозможности сделать копии или электронные версии документов - будет оказана помощь по их оцифровке", - приводятся в сообщении слова заместителя командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-майора Юрия Евтушенко.

Материалы планируют разместить в музее "Дорога памяти" в парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" в подмосковной Кубинке.

По данным ЗВО, желающие поделиться информацией о своих родственниках, которые принимали участие в войне, смогут сдать материалы 26 января в Музее артиллерии, а также в Центральном военно-морском музее имени Петра Великого и в Эрмитаже, а 27 января - на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, концертном зале "Октябрьский" и на Пискаревском мемориальном кладбище. 28 января пункт сбора данных будет работать в Ледовом дворце. Кроме того, как отметили в ЗВО, желающие могут принести данные в военкоматы в Петербурге и Ленинградской области.

Блокада Ленинграда - одна из самых драматических страниц в истории Великой Отечественной войны. Город находился в осаде на протяжении 872 дней с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 млн жителей города.

Более 1,5 млн человек были награждены медалями "За оборону Ленинграда". По данным комитета по социальной политике, на начало 2020 года в Петербурге проживают 73 тыс. 252 жителя блокадного Ленинграда. 27 января 2020 года - 76-я годовщина снятия блокады.