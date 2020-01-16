Российские и бельгийские дайверы проведут акцию по очистке дна высокогорного озера в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 16 января. /ТАСС/. Дайверы из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, а также Бельгии в феврале 2020 года очистят дно высокогорного озера Кезеной-Ам в Чечне и просканируют его для создания карты. Об этом ТАСС сообщил директор одноименного курорта Юни Успанов.

"Мы планируем в феврале провести акцию с участием дайверов из Бельгии, Москвы, Перми и Санкт-Петербурга. Ставим три задачи: очистка озера от последствий войн, обнаружение эйзенамской форели и сканирование дна для создания карты со всеми ущельями, впадинами и пещерами озера. Также мы будем искать подтверждение легенде о затопленном на дне озера древнем селении", - отметил Успанов.

Кезеной-Ам - крупнейшее высокогорное озеро Северного Кавказа, расположенное на границе Чечни и Дагестана на высоте 1 869 м над уровнем моря. Котловина озера имеет крутые склоны и плоское дно. Глубина озера достигает минимум 74 м, однако есть впадины, точная глубина которых до сих пор не зафиксирована. Протяженность озера с севера на юг - 2 км, а с запада на восток - 2,7 км.