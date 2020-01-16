Беглов назвал причиной протечек в метро Петербурга неустойчивость грунта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Протечки на станциях метро Санкт-Петербурга, которые ранее фиксировались на "Беговой" и "Дунайской" вызваны неустойчивостью грунта, сообщил журналистам в четверг губернатор города Александр Беглов.

"К сожалению, грунт играет, есть определенные протечки. Но я думаю, что это не так страшно, как если бы вообще не было станций метро. С протечками боремся, предъявляем претензии "Метрострою", - сказал Беглов.

Три станции Фрунзенского радиуса метро: "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" открылись в октябре 2019 года. В том же месяце зафиксировали первую протечку на "Дунайской". Однако как уточнили в пресс-службе генерального подрядчика по строительству петербургского метро ОАО "Метрострой", случившееся было связано не с нарушением гидроизоляционного слоя основных конструкций станции, а сливом воды сотрудниками подрядной организации при ее очистке в непредназначенное для этого место. Позднее пользователи социальных сетей выкладывали фотографии новых протечек на станции "Дунайская".

Строительство станций велось с 2013 года, они расположены в южной части Фрунзенско-Приморской (пятой) линии Петербургского метрополитена. Участок проходит вдоль улицы Бухарестской во Фрунзенском районе, его пропускная способность составляет 40 пар поездов в час, планируемый объем перевозок на первом этапе эксплуатации составляет 997 тыс. пассажиров в сутки. Совокупная стоимость контракта на выполнение работ составила 33,9 млрд рублей.

Неоднократные протечки фиксировались и на станции "Беговая" Невско-Василеостровской (третьей) линии, сообщали ТАСС в марте 2019 года в пресс-службе городского метрополитена. Тогда в "Метрострое" объяснили причину протечек в расположении станции в неоднородных водонасыщенных грунтах.