Постпред РФ призвал представителя ОБСЕ добиться пересмотра политики Эстонии в деле Sputnik

ВЕНА, 16 января. /ТАСС/. Россия призывает представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира добиться от Эстонии пересмотра дискриминационной политики в отношении агентства Sputnik (принадлежит МИА "Россия сегодня"). С таким заявлением выступил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Постпред выразил возмущение молчанием профильных структур Евросоюза в отношении очередного попрания Эстонией свободы СМИ, а также отсутствие реакции Брюсселя на ссылки Таллина на позицию ЕС.

"Призываем уважаемого господина Арлема Дезира держать этот вопрос на контроле и добиваться от эстонских властей пересмотра дискриминационной политики", - подчеркнул Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Лукашевич указал, что ситуация вокруг агентства Sputnik в Эстонии демонстрирует, что Таллин оказывает прямое давление на иностранное средство массовой информации.

"Налицо оказание прямого давления на иностранное СМИ. Ситуация абсолютно неприемлема и находится за гранью фундаментальных демократических принципов и международных обязательств Эстонии по обеспечению беспрепятственной работы прессы, свободы выражения мнения и равного доступа к информации", - заявил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Эстония нарушает обязательства ОБСЕ

По его словам, своими действиями Таллин нарушил Хельсинкский Заключительный акт, в котором зафиксировано, что государства-участники "ставят своей целью облегчать более свободное и широкое распространение всех форм информации, поощрять сотрудничество в области информации и обмен информацией с другими странами и улучшать условия, в которых журналисты из одного государства-участника осуществляют свою профессиональную деятельность в другом государстве-участнике". Нарушено также решение миланского заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ 2018 года по безопасности журналистов, в котором государства-участники обязались "привести свои законы, политику и практику, касающиеся свободы средств массовой информации, в полное соответствие с их международно-правовыми и иными международными обязательствами… с тем, чтобы они не ограничивали способность журналистов осуществлять свою работу независимо и без ненадлежащего вмешательства".

Постпред России указал, что озабоченность происходящим вокруг Sputnik высказал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, который не только призвал эстонские власти прекратить давление на новостное агентство, но и подтвердил, что санкции в его отношении на территории Евросоюза не вводились. На ситуацию обратил внимание и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. Развязанную эстонскими властями кампанию по запугиванию журналистов осудила также Европейская федерация журналистов, которая направила соответствующее уведомление в Совет Европы.

Ситуация вокруг Sputnik

С 1 января сотрудники эстонского бюро агентства Sputnik были вынуждены разорвать трудовые отношения с этой организацией из-за давления властей. При этом в заявлении руководителя постоянного представительства МИА "Россия сегодня" в Эстонской Республике Елены Черышевой также отмечается, что работа сайта эстонского бюро Sputnik на этом не закончена и будет возобновлена в максимально короткие сроки.

Ситуация вокруг эстонского бюро Sputnik обострилась осенью, когда местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули помещение в Таллине. В МИА "Россия сегодня" позднее заявили, что эстонские власти грозят работникам Sputnik уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В Таллине объясняли это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Президент России Владимир Путин ранее назвал давление на Sputnik в Эстонии удивительным цинизмом. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пообещал дать уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ исчерпывающие объяснения относительно ограничений в работе российского новостного агентства.