"Единая Россия" до 15 марта определит территории, где есть проблемы с яслями

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил в четверг, что партия к середине марта создаст перечень территорий, где есть проблемы с созданием мест в ясельных группах.

"До 15 марта мы должны сформировать перечень проблемных объектов и территорий. За каждым из них закрепить ответственного депутата, который будет добиваться решения проблем с использованием партийного ресурса, в том числе федерального. Кроме того, в каждом регионе мы должны провести совместные встречи родителей и региональных чиновников. Итогом этой работы должен стать календарный план, из которого будет ясно, в какие сроки число мест в ясельных группах достигнет целевых показателей", - сказал Турчак на расширенном заседании президиума генсовета партии.

Он заявил, что партия намерена заставить чиновников выполнять свои прямые обязанности. "Не позволим никому больше заниматься очковтирательством, отписками, затягивать процесс оформления образовательных лицензий. А в отношении тех, кому и это не поможет, будем добиваться принятия решений об отставке. За невыполнение задач, поставленных президентом, должна быть повышенная ответственность", - подчеркнул Турчак.

Выступая с посланием Федеральному собранию в среду, президент России Владимир Путин выразил недовольство темпами обеспечения детей яслями и потребовал от глав субъектов решить этот вопрос. По его словам, до 2021 года в стране должно появиться 250 тыс. ясельных мест. Однако, обратил внимание глава государства, за 2018-2019 годы вместо 90 тыс. таких мест создано 78, причем реально из них может быть предоставлено детям лишь 37,5 тыс., поскольку на остальные до сих пор не получена образовательная лицензия.