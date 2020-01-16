Корсеты, панталоны и сапоги королевы Виктории выставят на аукцион

"Он работал королевским фотографом вплоть до смерти королевы Виктории в 1901 году. Мы думаем, что одежду ему, возможно, отдали слуги королевского дома, может быть, в качестве благодарности за то, что он их фотографировал", - приводит в четверг агентство Press Association слова Уильямса.

Одежду и обувь монарха на торги выставил Родерик Уильямс, праправнук королевского фотографа Александра Хендерсона. В конце XIX века тот был личным фотографом Ее Величества и сделал множество снимков королевы и ее окружения.

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Корсеты, панталоны и сапоги, принадлежавшие британской королеве Виктории (1819-1901), будут выставлены на торги В Великобритании. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Hansons.

Уильямс полагает, что внимание королевы Виктории Хендерсен привлек своими экспериментами с цветным диапозитивами, изготовленными им на стеклянных фотопластинках и эмали. "Она заказывала несколько цветных снимков на эмали. В частности, это были портреты ее мужа, принца Альберта, многолетнего фаворита королевы шотландца Джона Брауна, а также виды королевского кладбища во Фрогморе", - пояснил он.

Фотограф рассказал, что предметы королевского гардероба долгое время хранились в шкафу и решение продать их на аукционе было сделано из-за необходимости "освободить место".

Предварительная оценка двух пар кожаных сапог составляет по £1-2 тыс. ($1,3 - 2,6 тыс.) за каждую, корсетов - £2-3 тыс. ($2,6 - 4 тыс.), шелковых панталон - £600-800 ($800-1000). По оценкам агентства, общая выручка от реализации этих лотов может составить до £15 тыс. ($20 тыс.).

"Как аукционисту мне всегда удивительно прикоснуться к живой истории. В беспокойном мире мы можем взглянуть на наших великих монархов из прошлого", - сказал владелец аукционного дома Чарльз Хэнсон, которого цитирует агентство.

"Виктория занимала трон с 1837-го по 1901 год и оказала большое влияние на свою страну. По кожаным сапожкам высотой до лодыжки видно, насколько узкой была ее нога. Ботильоны Виктории примерно четвертого размера [36-й российский] и по своему дизайну предшествовали современным ботинкам челси. Их создатель - обувной мастер Джозеф Спаркс-Холл - заверял, что монарх носила эту обувь ежедневно", - добавил Хэнсон.

Королева Виктория пробыла на троне 63 года и 216 дней. Этот рекорд продержался более 114 лет, до 2015 года, когда его побила праправнучка монарха, британская королева Елизавета II. За королевой Викторией закрепилось прозвище "Бабушка Европы" - в браке с принцем Альбертом у нее родилось девять детей. Всего же историки насчитали у пары 42 внука и 85 правнуков, многие из которых возглавили королевские дома Старого Света. Прямые потомки Виктории занимают престолы в Великобритании, Норвегии, Испании, Швеции и Дании.

Супруг Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филип, также является потомком Виктории, что делает его четвероюродным братом собственной жены.