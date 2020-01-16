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Формирование правительства России

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы в адрес министерства

Это говорит о важности проводимой ведомством работы, заявил первый заместитель и.о. министра просвещения Павел Зенькович

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Критика со стороны фракций Госдумы в отношении Минпросвещения РФ говорит о важности и актуальности той работы, которую проводит министерство. Об этом журналистам заявил первый заместитель и.о. министра просвещения РФ Павел Зенькович в кулуарах Гайдаровского форума.

В четверг советник председателя Госдумы Анастасия Кашеварова написала в своем Telegram-канале, что больше всего претензий от думских фракций на встречах с кандидатом на пост премьер-министра Михаилом Мишустиным поступило к работе и. о. глав министерств социального блока - Максима Топилина, Вероники Скворцовой, Владимира Мединского и Ольги Васильевой.

"Сказать о том, что мы какие-то лидеры по претензиям, [не могу]. Но если депутаты Государственной Думы, общаясь с новым председателем правительства, упоминают Министерство просвещения, то это говорит о том, что наша повестка важна и актуальна. Это не может не радовать", - заявил Зенькович, отвечая на вопрос ТАСС.

Зенькович отметил, что заседание было закрытым и он не может подтвердить, что больше всего претензий поступило в адрес Минпросвещения РФ.

В среду правительство страны во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку в контексте прозвучавших в послании президента Федеральному собранию предложений по внесению изменений в Конституцию РФ. Путин принял отставку, а несколько часов спустя внес на рассмотрение Думы кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. Депутаты Государственной думы в четверг согласились с назначением Мишустина на пост председателя правительства России. Его кандидатуру поддержали 383 парламентария, воздержался 41. Впервые с 1996 года ни один депутат не голосовал против. Позже Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром России.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС является генеральным информационным партнером.

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