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Подготовка к 75-летию Победы
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Единороссы создали комитет для координации проектов, посвященных заботе о ветеранах

Секретарь генерального совета партии Александр Хинштейн подчеркнул, что в этот орган должны входить представители правительства и патриотических проектов, которые реализует "Единая Россия"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Организационный комитет по координации усилий партии по сохранению памяти о Великой Отечественной войне и заботе о ветеранах, создан в "Единой России". Соответствующее решение принято в четверг на расширенном заседании президиума генсовета партии.

"Партия активно занимается работой по продвижению и реализации самых разных проектов, направленных как на помощь и заботу о ветеранах, так и на сохранение памяти о наших героях и противодействие попыткам исторической фальсификации. В настоящий момент (для реализации этих проектов - прим. ТАСС) создан целый ряд рабочих групп по различным направлениям. В этой связи предлагается синхронизировать ранее начатую работу, которая будет продолжаться и активизироваться, создав единый постоянно действующий организационный комитет. Рабочее название предлагается "Наша Победа", - сказал заместитель секретаря генерального совета партии Александр Хинштейн на заседании.

По его словам, работа комитета не будет ограничиваться текущий годом, а продолжится и дальше.

Хинштейн отметил, что до конца месяца планируется подготовить предложения по составу этого комитета. Он подчеркнул, что в этот координационный орган должны входить представители правительства РФ и патриотических проектов, которые реализует "Единая Россия".

Хинштейн уточнил, что состав оргкомитета будет утвержден после того, как будет сформирован новый состав правительства РФ.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. План праздничных мероприятий включает 116 пунктов. Помимо парада, салюта, приема высоких иностранных гостей, шествия "Бессмертного полка" и других торжеств в Москве планируется открытие мемориала Советскому солдату в Ржеве (Тверская область), создание Аллеи героев на Малаховом кургане в Севастополе, открытие обновленной экспозиции музея "Битва за Ленинград" во Всеволожске (Ленинградская область), проведение ряда всероссийских конкурсов и форумов по теме Победы.

Теги
РоссияХинштейн, Александр ЕвсеевичПодготовка к 75-летию Победы
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