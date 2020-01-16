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В Ленинградской области для крещенских купаний организуют 40 площадок

В Санкт-Петербурге к празднику подготовят 26 купелей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Для крещенских купаний на территории Ленинградской области подготовят около 40 площадок. Ожидается, что в них примут участие более 16 тыс. человек, сообщили в четверг в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Для безопасных крещенских купаний в Ленинградской области определено 40 площадок. В этом году многие водоемы региона свободны ото льда, поэтому купели организованы как в прорубях, так и на открытых участках береговых полос. Ожидается, что в купаниях примут участие 16,5 тыс. человек, следить за порядком будут 240 представителей оперативных служб", - говорится в сообщении пресс-службы. В прошлом году к празднику Крещения, когда на территории области средняя температура воздуха в этот день составляла около 10 градусов мороза и на водоемах был лед, в регионе, по официальным данным, было организовано 57 мест для погружений.

Отмечается, что "иордани" уже прошли обследования специалистов. Традиционные купания начнутся на водоемах области в ночь на 19 января. Обеспечивать безопасность верующих во время проведения праздничных мероприятий на водоемах будут спасатели МЧС, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, представители Всероссийского общества спасения на водах, а также бригады скорой помощи и полиция.

Купели в Петербурге

В Санкт-Петербурге, по прогнозам синоптиков, на фоне продолжительного отсутствия морозов на водоемах не будет льда 19 января. Как сообщил на пресс-конференции в четверг начальник Главного управления МЧС по городу Алексей Аникин, на сегодня в городе определено 26 купелей, где будет централизованно обеспечиваться безопасность горожан (в прошлом году было оборудовано 28 купелей). Также во всех районах вечером 18 января и в течение самого праздника будут также дежурить мобильные группы для предотвращения погружений в несанкционированных и необорудованных местах. "19 судов будут использоваться для обеспечения безопасности, в том числе и суда на воздушной подушке", - добавил он.

Профессор НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Евгений Зиновьев отметил на пресс-конференции, что погружения в ледяную воду, даже с учетом неморозной температуры, можно рекомендовать только здоровым людям, которые уже имеют опыт таких процедур и которые готовились к этому заранее, совершая регулярные тренировки. "Категорически не рекомендуется делать погружения в ледяную воду, разумеется, больным людям, а также людям, которые имеют какие-то хронические заболевания", - сказал он.

Настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость (с грошиками)" иерей Богдан Полевой напомнил, что погружения в "иордани" в этот день - это народный обычай, они не являются обязательным предписанием церковного устава. "Погружение в купель в этот день не смывает никаких грехов. Ничего общего с учением церкви это не имеет. Для этого есть таинство исповеди и покаяние, которое приносит человек", - отметил он.

О празднике

19 января православная церковь отмечает один из главных христианских праздников - Крещение Господне. Другое название праздника - Богоявление, так как, согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана Бог был явлен в трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. По древней традиции, великое освящение воды в храмах совершается дважды: в Крещенский сочельник, 18 января, и в сам праздник.

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РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область
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