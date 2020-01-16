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Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Для оказания эффективной медпомощи Пермскому краю нужно на 50% увеличить число персонала

В системе здравоохранения региона на данный момент работают 8 тыс. врачей и 14 тыс. медсестер и фельдшеров

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Для оказания эффективной медицинской помощи и повышения ее качества Пермскому краю необходимо увеличить количество персонала в учреждениях здравоохранения на 50%. Об этом на панельной дискуссии "Баланс бюджета здравоохранения будущего. Эффективное здравоохранение" на Гайдаровском форуме заявил глава региона Максим Решетников.

"Мы на примере города Перми выделили определенный кластер учреждений поликлинических и проанализировали те задачи, которые мы ставим перед ними сейчас с учетом новых подходов по профосмотрам, по диспансеризациям, по раннему выявлению [заболеваний], и с учетом тех нормативных требований и инструкций, которые есть к работе врача. Получается, что нам нужно на 50% увеличить текущий персонал для того, чтобы эта работа была сделана", - сказал он.

Решетников отметил, что для оказания эффективной медицинской помощи регионам также необходимо "детально устранить" в поликлиниках все посещения, которые касаются выписки справок. Так, например, в Пермском крае такая практика уже есть, и это позволило поднять производительность труда врачей на 16%, а внедрение цифровых решений помогло снизить нагрузку на регистратуры, только за последний год - на 22%.

"Мы на первом этапе всю выписку справок отдали фельдшерам, по которым у нас нет такого дефицита, высвободили терапевтов. За счет этих решений сможем поднять производительность труда. Мы, реализовав в 2017-2018 годах проект "Новая поликлиника", на том же персонале на 16% больше приемов провели при той же численности. Если мы отменим все эти справки и ненужные хождения, мы еще 8-10% найдем", - заключил губернатор.

По словам главы региона, в Пермском крае на сегодня в системе здравоохранения работают 8 тыс. врачей и 14 тыс. медсестер и фельдшеров.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

Теги
РоссияРешетников, Максим ГеннадьевичПермский крайГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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