В Ингушетии создадут Ассоциацию развития туризма республики

МАГАС, 16 января. /ТАСС/. Комитет по туризму Ингушетии до конца месяца создаст Ассоциацию развития туризма республики, задачами которой станут координация и реализация проектов в сфере туризма, сообщила ТАСС в четверг пресс-секретарь комитета Жанетта Гулиева.

"Мы до конца месяца создадим первую в регионе Ассоциацию развития туризма Ингушетии. Мы хотим консолидировать усилия органов исполнительной власти, бизнес-сообщества, инвесторов и всех игроков туристического рынка Ингушетии для того, чтобы будущие проекты координировать и продвигать совместными усилиями. Проведение этой работы сообща позволит нам поднять туризм в регионе, увеличить въездной поток туристов не только из регионов страны, но и из-за рубежа", - сказала Гулиева.

По ее словам, создание ассоциации также позволит улучшить экономику региона. "Сейчас большинство бизнесменов в республике задействованы в строительной и торговой сферах. Поддержка властями предпринимателей в сфере туризма не только повлечет за собой увеличение турпотока, но также позволит развить экономику, открыть новые направления ведения бизнеса - это те же гостевые дома, изготовление сувенирной продукции, позволит создать новые рабочие места в условиях высокой безработицы в регионе", - добавила пресс-секретарь.

По информации комитета по туризму, в 2019 году Ингушетию посетили более 130 тыс. туристов из разных стран мира. В регионе для них действуют более 30 маршрутов, которые проходят как по густонаселенной равнинной части республики, так и в горах, где плотность населения невелика. Самая посещаемая туристами часть маршрутов пролегает по Джейрахско-Ассинскому историко-архитектурному и природному музею-заповеднику, который расположен в горном Джейрахском районе республики. В музее-заповеднике сосредоточено множество памятников истории и культуры. Наиболее значительными являются древние христианские храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим и Эгикал.