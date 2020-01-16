Выходец из России и юристы Amazon договорились о прекращении иска о дискриминации

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Выходец из России Олег Чурюмов и юристы, представляющие интересы интернет-компании Amazon, решили прекратить дело о дискриминации в суде Западного округа штата Вашингтон в Сиэтле. Как указывается в материалах, размещенных в среду в базе данных суда, обе стороны уведомили судью Западного округа штата Вашингтон Рикардо Мартинеса о том, что "дело прекращается без каких-либо финансовых последствий".

В иске, поданном Чурюмовым в январе 2019 года, утверждалось, что в период работы в компании он подвергался "незаконной дискриминации, насмешкам и испытывал моральные страдания", а его начальник "создал враждебную для истца и для членов его семьи атмосферу". Помимо непосредственных начальников Чурюмова в иске в качестве ответчика был назван и основатель интернет-компании Amazon миллиардер Джефф Безос.