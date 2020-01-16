{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Выходец из России и юристы Amazon договорились о прекращении иска о дискриминации

Стороны уведомили судью о том, что "дело прекращается без каких-либо финансовых последствий"

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Выходец из России Олег Чурюмов и юристы, представляющие интересы интернет-компании Amazon, решили прекратить дело о дискриминации в суде Западного округа штата Вашингтон в Сиэтле. Как указывается в материалах, размещенных в среду в базе данных суда, обе стороны уведомили судью Западного округа штата Вашингтон Рикардо Мартинеса о том, что "дело прекращается без каких-либо финансовых последствий".

В иске, поданном Чурюмовым в январе 2019 года, утверждалось, что в период работы в компании он подвергался "незаконной дискриминации, насмешкам и испытывал моральные страдания", а его начальник "создал враждебную для истца и для членов его семьи атмосферу". Помимо непосредственных начальников Чурюмова в иске в качестве ответчика был назван и основатель интернет-компании Amazon миллиардер Джефф Безос.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Технологии "Умного города" распространят по всему Ставропольскому краю
Глава региона Владимир Владимиров выразил надежду, что цифровизация станет еще одним стимулом для туристов приезжать отдыхать в регион
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС