В 13 городах и селах Тамбовской области к 75-летию Победы появятся воинские мемориалы

ТАМБОВ, 16 января. /ТАСС/. Воинские мемориалы установят в 13 городах и селах Тамбовской области к 75-летию Победы. На большей части объектов работы уже начаты, сообщил в четверг руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО), первый зампредседателя облдумы Владимир Карев.

"В этом году мы планируем открыть в регионе 13 новых мемориалов, в том числе два очень больших - это в Моршанске, где будут увековечены имена 3231 жителя города, и в райцентре Первомайский, где списки еще уточняются, но ориентировочно около 1600 человек. Помимо памятных плит с именами погибших, там установят скульптуры Солдату-победителю, в этом нам поможет РВИО", - сказал Карев в ходе пресс-конференции.

Все комплексы устанавливаются за счет средств благотворителей в рамках проекта "Историческая память". За 15 лет в области построили более 130 мемориалов, в прошлом году их открыли 11. На всех выгравированы фамилии 150 тыс. тамбовчан, сражавшихся и погибших на фронтах Великой Отечественной. По подсчетам историков, остаются еще 46 тыс. имен, которые необходимо увековечить.

"В настоящий момент у нас в шести районах области полностью увековечены имена погибших и пропавших без вести, и это редчайший случай в России. Еще десять районов близки к стопроцентному показателю. К сожалению, по-прежнему не закрыт вопрос с Тамбовом, где нет полноценного мемориала памяти. Если этот мемориал все-таки будет построен, то задача, которая перед нами стоит - увековечить имя каждого нашего земляка - она будет решена", - сказал Карев, уточнив, что место для памятника уже определено, проект тоже готов.

В годы Великой Отечественной войны из Тамбовской области ушли на фронт более 450 тыс. человек, почти половина из них не вернулась. 262 бойца удостоены звания Героя Советского Союза.