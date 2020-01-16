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Педколледж Оренбурга разработает технологию обучения для инклюзивных школ России

Образовательное учреждение стало победителем конкурсного отбора Министерства просвещения России, что дает ему статус федеральной инновационной площадки

ОРЕНБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Оренбуржский педагогический колледж им. Н. К. Калугина получил статус федеральной инновационной площадки по реализации проекта в сфере инклюзивного образования, что позволит учреждению разработать технологию адаптивного обучения, которой еще нет в России. Об этом ТАСС сообщила в четверг директор колледжа Ольга Сальдаева.

"Мы будем разрабатывать технологию адаптивного обучения, ее в России еще пока нет. Мы много об этом говорили, но технологии, как учить детей, нет. Мы пытаемся создать для них среду, адаптировать условия, готовить педагогов, а вот технологию, как учить, еще никто не разработал, все в попытках", - объяснила Сальдаева.

Педагогический колледж им. Н. К. Калугина Оренбурга стал победителем конкурсного отбора Министерства просвещения России, что дает образовательному учреждению статус федеральной инновационной площадки, говорится в сообщении пресс-службы Минобразования региона. Проект называется "Персонифицированная образовательная инфраструктура колледжа как ресурс подготовки педагога к инклюзивному образованию". В конкурсном отборе приняли участие более 300 образовательных организаций Российской Федерации и только 59 из них прошли экспертизу.

"Правительство Российской Федерации и Министерство просвещения Российской Федерации объявляют конкурсы на федеральную инновационную площадку с целью отработать какие-то совершенно инновационные идеи для того чтобы они потом могли применяться в целом в образовательной системе России. Мы уже более 10 лет работаем в реальной системе инновационного образования и хотели предложить разработать такую систему, когда любой педагог, обучающийся в Российской Федерации, который хочет получить профессию учителя, мог бы работать в инклюзивной среде, то есть мог бы всегда помогать любому ребенку, имеющему инвалидность", - добавила Сальдаева.

По словам руководителя, колледж намерен создать площадку, на которой апробируют систему подготовки современного учителя, способного работать в инклюзивном образовании. Проект будет реализован в течение пяти лет, в результате появится научно-практический ресурс. "В министерство мы будем отправлять методические рекомендации, может, со временем создадим учебник, какие-то учебно-методические пособия, как электронные ресурсы, так и реальную учебно-методическую базу для учебных педагогических заведений", - уточнила директор колледжа.

По данным министерства образования, в 2019 году педагогический колледж им. Н. К. Калугина выиграл грант в рамках регионального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование" на создание в 2020 году четырех современных производственных мастерских. Годом ранее на областные средства в колледже были созданы и оснащены четыре мастерские.

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РоссияОренбургская область
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