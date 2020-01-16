Технологии "Умного города" распространят по всему Ставропольскому краю

СТАВРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены распространить технологии "Умного города" по всей территории региона. В первую очередь эта работа пройдет в городах-курортах Кавминвод, сообщил в четверг журналистам губернатор края Владимир Владимиров.

"Если мы найдем сторонников среди наших глав, а они точно будут, в марте мы проведем обучение всех глав территорий Ставропольского края на базе города Сарова, это, наверное, один из первых городов, связанных с "умными" технологиями, и дальше будем распространять. В первую очередь работа пойдет по курортным городам. Хотелось бы, чтобы цифровизация была еще одним стимулом приезжать к нам отдыхать в Ставропольский край", - сказал он во время пресс-конференции в Ставрополе.

Ранее Владимиров сообщал журналистам, что в Ставропольском крае к реализации проекта "Умный город" присоединятся три города: Невинномысск, Ставрополь и Железноводск. По инициативе главы региона город-курорт Железноводск стал пилотным по синхронизации туристических и городских ресурсов.

"На продукт "Умного города" [в Железноводске] мы наложили курортную инфраструктуру, сегодня элементами "Умного города" могут пользоваться отдыхающие. Итоги мы подведем в апреле, когда получим полноценный охват всего городского пространства идеологией "Умного города". Направления, связанные с медициной, с образованием, цифровизация муниципальных служб, все это будет составляющими частями проекта, - отметил Владимиров.

Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта "Умный город".