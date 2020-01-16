{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Технологии "Умного города" распространят по всему Ставропольскому краю

Глава региона Владимир Владимиров выразил надежду, что цифровизация станет еще одним стимулом для туристов приезжать отдыхать в регион

СТАВРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены распространить технологии "Умного города" по всей территории региона. В первую очередь эта работа пройдет в городах-курортах Кавминвод, сообщил в четверг журналистам губернатор края Владимир Владимиров.

На эту тему

"Если мы найдем сторонников среди наших глав, а они точно будут, в марте мы проведем обучение всех глав территорий Ставропольского края на базе города Сарова, это, наверное, один из первых городов, связанных с "умными" технологиями, и дальше будем распространять. В первую очередь работа пойдет по курортным городам. Хотелось бы, чтобы цифровизация была еще одним стимулом приезжать к нам отдыхать в Ставропольский край", - сказал он во время пресс-конференции в Ставрополе.

Ранее Владимиров сообщал журналистам, что в Ставропольском крае к реализации проекта "Умный город" присоединятся три города: Невинномысск, Ставрополь и Железноводск. По инициативе главы региона город-курорт Железноводск стал пилотным по синхронизации туристических и городских ресурсов.

"На продукт "Умного города" [в Железноводске] мы наложили курортную инфраструктуру, сегодня элементами "Умного города" могут пользоваться отдыхающие. Итоги мы подведем в апреле, когда получим полноценный охват всего городского пространства идеологией "Умного города". Направления, связанные с медициной, с образованием, цифровизация муниципальных служб, все это будет составляющими частями проекта, - отметил Владимиров.

Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта "Умный город".

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
В КЧР около 40% медработников пройдут курсы повышения квалификации в 2020 году
На обучение направят 2,5 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС