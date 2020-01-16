Коммунальные службы Саратова завершили ремонт сетей, ставший причиной перебоев с водой

САРАТОВ, 16 января. /ТАСС/. Коммунальщики завершили работы на водосетях в Саратове, ставшие причиной перебоев с водоснабжением домов более 42 тыс. жителей, а также в нескольких социальных объектах в четверг. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Концессия водоснабжения Саратова".

"Ремонт магистрального водопровода завершен", - сказал собеседник агентства, уточнив, что сейчас рабочие приступили к заполнению водопровода. В ближайшее время вода поступит всем абонентам.

По данным ГУ МЧС по региону, в связи с ремонтными работами на водоводе была отключена холодная вода в ряде жилых домов, в некоторых домах наблюдалось пониженное давление холодного водоснабжения. Всего в зону отключения и понижения давления попали более 42 тыс. человек, также перебои с водой зафиксированы в 17 социально значимых объектах.

В Саратове проживают более 840 тыс. человек.