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Международная федерация журналистов потребовала от Египта освободить сотрудников Anadolu

Генсек организации Энтони Белланже отметил, что журналисты не должны быть жертвами конфликтов в отношениях между странами

ТАСС, 16 января. Международная федерация журналистов (МФЖ) потребовала от египетских властей немедленно освободить задержанных 15 января в Каире четырех сотрудников турецкого агентства Anadolu. Об этом говорится в пресс-релизе организации со штаб-квартирой в Брюсселе, опубликованном в четверг на ее сайте.

"Международная федерация журналистов требует отпустить всех [задержанных в Каире] сотрудников [Anadolu] и [призывает] египетское правительство ослабить жесткий контроль за журналистами и работниками СМИ", - говорится в сообщении.

В свою очередь генеральный секретарь МФЖ Энтони Белланже отметил, что журналисты не должны быть жертвами конфликтов в отношениях между странами, а также выступил с призывом к властям Египта освободить всех задержанных работников СМИ. "Ни один журналист не должен бояться наказания за то, что сообщает новости", - приводятся слова Белланже в пресс-релизе.

Ранее в МВД Египта сообщили о задержании в Каире четырех сотрудников "турецкого информационного электронного комитета", которые действовали "под прикрытием исследовательского центра, основанного "Братьями-мусульманами" [террористическая организация запрещена в России] при поддержке Турции". Как отметили в ведомстве, эти лица "занимались сбором негативной информации, которая содержала ложные и сфабрикованные сведения о политической, экономической обстановке в стране, ситуации в сфере безопасности, и направляли ее в штаб-квартиру агентства в Турции с целью исказить образ страны на внутренней и международной арене".

Anadolu сообщило, что во вторник вечером египетская полиция вторглась в его офис в Каире и задержала четырех сотрудников, среди которых был один гражданин Турции. В связи с арестами турецкий МИД вызвал временного поверенного в делах Египта в Анкаре и, осудив действия Каира, призвал к немедленному освобождению сотрудников агентства. Анкара восприняла этот шаг как попытку давления на турецкие СМИ.

В четверг официальный представитель МИД Египта Ахмед Хафез выразил полное неприятие заявлений Анкары, отметив, что "власти действовали исключительно в рамках закона". Временный поверенный в делах Турции в Каире в тот же день был вызван в МИД Египта в связи с произведенными в Каире арестами.

Теги
ТурцияЕгипет
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