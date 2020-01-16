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Псковские зоозащитники спасли кошек, замученных владельцами передвижной выставки

Всего зоозащитники спасли 16 животных, больше всего от действий организаторов пострадали три мейн-куна и кошка абиссинской породы. Врачи диагностировали у них сильное истощение

ПСКОВ, 16 января. /ТАСС/. Псковские зоозащитники спасли 16 кошек из частной передвижной выставки, организаторы которой содержали животных в ненадлежащих условиях, ограничивая им доступ к еде и воде. Среди животных были элитные породы, мейн-куны и абиссины, все они находились в тяжелом состоянии и были изъяты у владельца выставки, сейчас здоровью кошек ничто не угрожает, сообщила в четверг ТАСС председатель псковской региональной общественной организации (ПРОО) "Зоозащита" Вера Короткова.

"Нам позвонили люди, которые посетили эту выставку, среагировали местные журналисты, мы выехали на место с личным актом об изъятии животных, руководствуясь законом. В помещении животным был ограничен доступ к воде. Организаторы отказались отдавать животных и сами вызвали полицию. Она безоговорочно встала на сторону правды. Всего спасено 16 кошек, в том числе две кошки в диком истощении, они трое суток сидели без еды и воды", - сказала собеседница агентства.

Она также отметила, что среди спасенных животных были три мей-куна и кошка абиссинской породы. "Именно эти животные хуже всего выглядят, именно их организаторы таскали с собой по городам, а остальных набирали в каждом городе новых. И в Пскове они звонили по объявлениям, где отдавались породистые животные, свеженькие, так сказать. На момент поступления к нам у всех было тяжелое состояние, у одного кота - крайне тяжелое, его практически реанимировали врачи, которые помогали нам ухаживать в первые часы за животными. Пять животных были с вирусом. Сейчас им ничто не угрожает", - сказала Короткова.

По ее словам, зоозащитники написали заявление в полицию и продолжают наблюдение за животными, которые сейчас проходят процедуру адаптации и начали "проявлять свои настоящие кошачьи качества". "Это первый случай в РФ после принятия поправок в закон "Об ответственном обращении с животными", которые говорят о таких выставках, контактных зоопарках. Мы не пытались быть первыми, но получается, что мы первыми сделали такой прецедент. Сейчас единственная наша задача - нарастить кошкам мышечную массу, потому что это скелеты. Это кости, обтянутые красивой кожей, пока их состояние еще далеко от совершенства", - сказала председатель зоозащитной организации.

С 1 января вступили в силу новые положения закона "Об ответственном обращении с животными", который вводит запрет на любые проявления жестокости по отношению к ним, устанавливает правила выгула питомцев и требования к их содержанию.

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РоссияПсковская область
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