Гранты конкурса "Православная инициатива 2019-2020" до 1 млн рублей получат 194 проекта

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Список победителей Международного открытого грантового конкурса "Православная инициатива 2019-2020" включил в себя 194 региональных и зарубежных проекта, сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

"Утвержден список победителей. <...> На конкурс было подано 993 заявки, из которых победителями стали 194 проекта из 55 регионов России, а также из стран Средней Азии и дальнего зарубежья", - сообщается на сайте.

Конкурс предусматривает три типа проектов: локальные проекты, реализующиеся одной организацией в одном или нескольких субъектах РФ, сетевые, осуществляющиеся двумя и более организациями в двух и более регионах, и инфраструктурные, связанные с поддержкой большого количества других некоммерческих организаций. Согласно извещению о конкурсе, размер запрашиваемого гранта для локальных проектов не может быть больше 600 тыс. рублей, для сетевых и инфраструктурных - 1 млн рублей.

Организаторы рассматривали заявки из Белоруссии, Украины, Казахстана, Австрии, Абхазии, Болгарии, Кореи, Литвы, Сербии. Победителями стали в том числе участники из Киргизии, Сербии и Австрии. Заявки принимались по четырем направлениям: "Образование и воспитание" (в этом направлении гранты получат 59 проектов), "Социальное служение" (62 проекта), "Культура" (50 проектов), "Информационная деятельность" (23 проекта, в том числе Третий Дальневосточный православный медиафорум "Доброе слово", медиафестиваль "Спас на Енисее" и газета "Фома в дороге"). Среди них как индивидуальные предприниматели, так и религиозные и некоммерческие организации, образовательные учреждения.

Конкурс "Православная инициатива 2019-2020" проводился с 1 сентября по 15 октября 2019 года. Победители смогут приступить к реализации проектов с 15 февраля 2020 года. Грантовый конкурс проводится с 2005 года, с декабря 2013 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла является проектом фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив "Соработничество". С 2010 года руководство и управление конкурсом ведет координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой РПЦ.