{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гранты конкурса "Православная инициатива 2019-2020" до 1 млн рублей получат 194 проекта

Организаторы рассматривали заявки по четырем направлениям: "Образование и воспитание", "Социальное служение", "Культура" и "Информационная деятельность"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Список победителей Международного открытого грантового конкурса "Православная инициатива 2019-2020" включил в себя 194 региональных и зарубежных проекта, сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

"Утвержден список победителей. <...> На конкурс было подано 993 заявки, из которых победителями стали 194 проекта из 55 регионов России, а также из стран Средней Азии и дальнего зарубежья", - сообщается на сайте.

Конкурс предусматривает три типа проектов: локальные проекты, реализующиеся одной организацией в одном или нескольких субъектах РФ, сетевые, осуществляющиеся двумя и более организациями в двух и более регионах, и инфраструктурные, связанные с поддержкой большого количества других некоммерческих организаций. Согласно извещению о конкурсе, размер запрашиваемого гранта для локальных проектов не может быть больше 600 тыс. рублей, для сетевых и инфраструктурных - 1 млн рублей.

Организаторы рассматривали заявки из Белоруссии, Украины, Казахстана, Австрии, Абхазии, Болгарии, Кореи, Литвы, Сербии. Победителями стали в том числе участники из Киргизии, Сербии и Австрии. Заявки принимались по четырем направлениям: "Образование и воспитание" (в этом направлении гранты получат 59 проектов), "Социальное служение" (62 проекта), "Культура" (50 проектов), "Информационная деятельность" (23 проекта, в том числе Третий Дальневосточный православный медиафорум "Доброе слово", медиафестиваль "Спас на Енисее" и газета "Фома в дороге"). Среди них как индивидуальные предприниматели, так и религиозные и некоммерческие организации, образовательные учреждения.

Конкурс "Православная инициатива 2019-2020" проводился с 1 сентября по 15 октября 2019 года. Победители смогут приступить к реализации проектов с 15 февраля 2020 года. Грантовый конкурс проводится с 2005 года, с декабря 2013 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла является проектом фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив "Соработничество". С 2010 года руководство и управление конкурсом ведет координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой РПЦ.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В КЧР около 40% медработников пройдут курсы повышения квалификации в 2020 году
На обучение направят 2,5 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС