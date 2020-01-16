В Новгородской области началось строительство уникальной для России технической школы

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Строительство здания для Новгородской технической школы (НТШ) стартовало в Великом Новгороде. Конкурс на возведение объекта выиграла местная строительная компания "Трест-2", она приступила к работам, об этом в четверг сообщил ТАСС губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

В ноябре 2019 года в регионе был объявлен конкурс по выбору подрядчика для строительства здания Новгородской технической школы (НТШ) - уникальной для региона и страны образовательной площадки по подготовке кадров для высокотехнологичных предприятий. Макет НТШ представляли президенту РФ Владимиру Путину 18 сентября 2019 года на выставке перед заседанием наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

"Подрядчик выбран, это новгородская компания "Трест-2". Это как раз пример региональной компании, обладающей всей инфраструктурой, но, я думаю, еще несколько компаний войдут с ней в такой пул - субподрядчики, потому что объект серьезный, и строится он на достаточно сложном месте. Строительство началось, сейчас идет откачка воды [с территории стройки]", - сказал Никитин.

Проект НТШ включает в себя около 30 лабораторий по таким направлениям, как прототипирование, нейротехнологии, беспилотные авиационные системы. По информации, предоставленной ТАСС пресс-службой регионального правительства, строительство Новгородской технической школы будет реализовано в два этапа. Первая, включающая проектные и изыскательные работы, завершится в июне 2021 года, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году. Общая стоимость работ - около 3,5 млрд рублей.

"Это большой федеральный проект, который начинался с поручения президента, проблема была прогнозируемая, связанная с тем, что строится это все в самом центре города, в зоне ЮНЕСКО. Нужно было пройти все согласования с министерством культуры, то есть была небольшая задержка, примерно на месяц, с согласованием проекта", - добавил Никитин.

Проект реализуется правительством региона совместно с Новгородским госуниверситетом, союзом "Молодые профессионалы" и АНО "Университет Национальной технологической инициативы - 2035". Планируется, что каждый год в НТШ будут учиться около 3 тыс. человек, причем пройти обучение смогут как школьники, так и состоявшиеся специалисты. Учебный процесс подразумевает проектное обучение и научные разработки.