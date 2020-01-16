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Экологический туризм намерены развивать на первой оленьей ферме Ставрополья

На ферме планируется создать экотропу с велосипедными дорожками и конными прогулками, также там возводятся пантовые ванны для лечения туристов

СТАВРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Инициаторы создания первой в Ставропольском крае оленьей фермы выбрали туризм в качестве приоритетного направления развития. Также на ферме планируют развивать лечебное направление, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства.

"Основная цель создания фермы - развитие туристического бизнеса на Ставрополье. В 2019 году по современным технологиям были построены ферма, гостиница, баня, также строятся пантовые (панты - молодые рога оленей, содержащие лечебные вещества) ванны для лечения туристов", - говорится в сообщении.

Ранее глава региона Владимир Владимиров сообщил, что первая в крае оленья ферма создана в Андроповском районе. В январе 2020 года на ее территорию завезли 100 благородных европейских оленей.

"В будущем на ферме планируется создание экотропы с велосипедными дорожками и конными прогулками, строительство кафе, благоустройство территории и другие мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления туристов", - пояснили в пресс-службе.

Планируется, что поголовье оленей на ферме в течение пяти лет будет увеличено со 100 голов до 10 тыс. голов, животные будут содержаться в естественной среде. По данным министерства, за 2019 год инвестиции в проект составили 135 млн рублей.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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