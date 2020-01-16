Глава Коми извинился перед жителями за плохую уборку снега

СЫКТЫВКАР, 16 января. /ТАСС/. Глава Республики Коми Сергей Гапликов принес извинения жителям региона за некачественную уборку снега в городах и районах.

С начала года в Коми идут метели и обильные снегопады, в местных СМИ и соцсетях много жалоб местных жителей на дороги.

"Я хочу принести извинения жителям в тех районах и городах, где, к сожалению, некачественно была организована работа по уборке и очистке территории от снега. В этой ситуации разберемся, виновные понесут наказание. Примем меры, чтобы такого впредь не повторялось", - сказал Гапликов на заседании регионального правительства в четверг вечером.

Руководитель региона поручил мэру Сыктывкара Наталье Хозяиновой в ближайшие два дня навести порядок на улицах города, где ожидается похолодание и гололедица. Как отметила руководитель муниципалитета, дорожные и коммунальные службы заготовили песок и песчано-солевую смесь для обработки дорог. Мэрия Сыктывкара направила обращение в адрес управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, предприятий и организаций с просьбой подключиться к уборке своей территории, чтобы люди могли безопасно передвигаться. Горожан попросили соблюдать элементарные правила безопасности в период гололеда.

По данным пресс-службы администрации Сыктывкара, с начала года составлено 17 актов за неочищенные от снега и наледи дворы и кровли. Должностным лицам грозят штрафы до 20 тыс. рублей, организациям - до 200 тыс. рублей.

Руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев сообщил, что метели и снегопады шли в Заполярье более 10 дней. "Сейчас основные улицы и проезды прочищены, работаем во дворах", - сказал Гурьев.