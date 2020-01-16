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Подготовка к 75-летию Победы

Более 1 тыс. мероприятий проведут на Ставрополье в честь 75-летия Победы

Краевой совет ветеранов выступил с инициативой посадить в регионе 207 тыс. деревьев в память о жителях Ставрополья, погибших в годы войны

СТАВРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены провести более 1 тыс. памятных и торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор Владимир Владимиров.

"Это достижение нашего народа, на которое мы всегда будем равняться и которым всегда будем гордиться. Задача - вовлечь как можно больше людей, [в Ставропольском крае] запланировано более 1 тыс. мероприятий. Мы хотим отдать дань памяти и показать уважение к людям, благодаря которым мы сегодня здесь находимся, передать детям эту эстафету памяти", - сказал он.

В пресс-службе губернатора края напомнили, что в рамках подготовки к 75-летию Победы в стране будет создан единый комплекс архивных материалов о Великой Отечественной войне. На Ставрополье доступ к этим архивным данным смогут получить посетители музеев "Россия - моя история" в Ставрополе и Пятигорске.

В крае также проведут ремонт воинских мемориалов и захоронений. В регионе продолжится программа по ремонту жилья ветеранов, на сегодня заявки подали 223 ветерана, на проведение работ из краевого бюджета направят 30 млн рублей.

В регионе также установят "Стену памяти" с портретами жителей Ставрополья, участвовавших в Великой Отечественной войне, пройдет выступление детского хора, международный конкурс патриотической песни. Кроме того, краевой совет ветеранов выступил с предложением посадить в регионе 207 тыс. деревьев в память о жителях Ставрополья, погибших в годы войны.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайПодготовка к 75-летию Победы
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