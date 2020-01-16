В КЧР около 40% медработников пройдут курсы повышения квалификации в 2020 году

ЧЕРКЕССК, 16 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2020 году планируют направить около 40% медицинских работников республики на повышение квалификации в рамках системы непрерывного медицинского образования. Обучение пройдут 2,5 тыс. человек, сказали в четверг в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"Будет продолжено обучение в системе НМО - непрерывного медицинского образования. В 2019 при плановом показателе 1500 медработников обучено 2194. На 2020 год запланировано обучение 2500 медработников", - сказали в пресс-службе.

Как сообщал ранее министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов, в медицинских организациях республики работают 1731 врач и 4788 средних медицинских работников.

Отмечается, что республиканские медицинские организации продолжают работу по снижению дефицита кадров с помощью программы "Земский доктор" и договоров с вузами о целевом обучении. В 2020 году в рамках программы "Земский доктор" планируется привлечь в села 25 врачей. В этом году в вузы направят заявку на 44 целевых бюджетных места для специалистов "Лечебного дела" и "Педиатрии". По дефицитным специальностям в ординатуре в заявке числится 103 места.