Неэффективное обеззараживание воды могло стать причиной отравления 102 человек в Кизляре

МАХАЧКАЛА, 16 января. /ТАСС/. Неэффективно обеззараженная питьевая вода могла стать причиной вспышки острой кишечной инфекции в дагестанском городе Кизляре, где госпитализированы более 100 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

В четверг пресс-служба регионального Минздрава сообщила, что количество госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре выросло с 75 до 102, половина из них - дети. Врачи оценивают их состояние как легкой и средней степени тяжести.

"Роспотребнадзором проводится эпидемиологическое расследование, организован комплекс мер санитарно-противоэпидемических мероприятий. По предварительным данным, предполагаемым фактором передачи инфекции стала загрязненная питьевая вода. Установлены факты неэффективного обеззараживания питьевой воды", - сказали в пресс-службе.

Ведомство проводит ревизию и обеззараживание систем водоснабжения, лабораторное исследование материала от больных, увеличено хлорирование воды в городе. Для жителей организован подвоз питьевой воды, усилен лабораторный контроль за качеством воды, соблюдением режима обеззараживания воды повышенными дозами хлора перед подачей в сеть на насосных станциях. Также организована экстренная иммунизация против гепатита А, брюшного тифа и дизентерии, отметили в пресс-службе. Вынесен ряд предписаний как городскому водоканалу, так и общепитам Кизляра.

"В адрес ОАО "Горводоканал" Кизляра вынесено предписание о проведении ревизии, ремонта и дезинфекции всех водопроводных сетей. Руководителям 48 предприятий общепита даны предписания о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий, в т. ч. о приостановлении своей деятельности до стабилизации эпидситуации, о проведении персоналом вакцинации против гепатита А и дизентерии Зонне, промывки и дезинфекции внутриплощадочных сетей водоснабжения и накопительных емкостей", - уточняет пресс-служба.

Ранее в среду СК РФ сообщил, что в связи с отравлением жителей Кизляра возбуждено уголовное дело. По предварительным данным следствия, причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям.