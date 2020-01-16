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Специалистов для Амурского ГПЗ будут готовить Губкинский университет совместно с АмГУ

В Губкинском университете станут готовить преподавателей АмГУ по профильным дисциплинам, также стороны проработают программу дополнительного профобразования и выпустят учебно-методические пособия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина (Губкинский университет) совместно с Амурским государственным университетом (АмГУ) займутся подготовкой специалистов для работы на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), который станет крупнейшим в России предприятием по переработке природного газа. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании "Газпром переработка Благовещенск".

Амурский ГПЗ войдет в число самых больших в мире заводов в своем профиле с проектной мощностью 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м в год.

"Ректор Губкинского университета Виктор Мартынов, генеральный директор ООО "Газпром переработка Благовещенск" Юрий Лебедев и ректор АмГУ Андрей Плутенко провели в Москве рабочую встречу, посвященную подготовке кадров для Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Стороны детально обсудили дорожную карту подготовки квалифицированных специалистов для Амурского ГПЗ на базе АмГУ - крупнейшего регионального вуза". - говорится в сообщении.

В Губкинском университете станут готовить преподавателей АмГУ по профильным дисциплинам, стороны также проработают программу дополнительного профессионального образования "Производственно-сбытовая цепочка гелия на Амурском ГПЗ", введут совместную дисциплину "Технология получения гелия на Амурском ГПЗ" в рамках магистерской программы "Химическая технология" и разработают учебно-методические пособия.

"На базе Амурского государственного университета совместно с Губкинским университетом уже создан научно-образовательный центр, участвующий в разработке программ высшего образования по направлению подготовки "Химическая технология", - цитирует пресс-служба ректора АмГУ Плутенко.

С начала 2019 года компания "Газпром переработка Благовещенск" ведет набор персонала на основное производство Амурского ГПЗ для участия в пусконаладочных работах. После выхода на проектную мощность штат предприятия составит около 2,5 тыс. сотрудников.

Амурский ГПЗ

На завод будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые "Газпром" создает в рамках Восточной газовой программы. Переработанный газ будет поставляться в Китай.

Первые две линии завода введут в эксплуатацию в 2021 году. Остальные четыре будут запускать поэтапно до конца 2024 года.

В конце декабря 2019 года "Газпром" завершил сделку по привлечению проектного финансирования для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на 11,4 млрд евро.

Теги
РоссияАмурская областьДальний Восток
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