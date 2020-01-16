Десятки тысяч верующих приняли участие в протестных молебнах в Черногории

БЕЛГРАД, 16 января. /ТАСС/. Десятки тысяч православных верующих приняли участие в протестных молебнах в Черногории. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви (СПЦ).

"В Черногории сегодня проходят молебны Пресвятой Богородице и литии в защиту святынь от грабежа и беззакония. Десятки тысяч верующих участвуют в молитвенном сопротивлении", - говорится в сообщении.

Наиболее массовые акции проходят в Подгорице, городах Беране, Тиват (здесь богослужение возглавил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий), Спуж, Бар, Биело-Поле, Жабляк.

Массовые акции протеста прихожан Сербской православной церкви проходят дважды в неделю в Черногории, Сербии и Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря парламент страны большинством голосов принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент страны Мило Джуканович.

Ранее президент Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон о свободе вероисповедания и статусе религиозных общин, предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идет о более чем 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.