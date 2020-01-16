Регионы готовы обеспечить учеников начальной школы бесплатным горячим питанием с 2023 года

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Часть школ в регионах России обладает техническими возможностями, чтобы обеспечить учащихся младших классов горячим питанием уже с 2020 года, а все учебные заведения получат необходимую инфраструктуру к 2023 году, сообщили ТАСС в четверг главы регионов в кулуарах Гайдаровского форума в Москве.

15 января в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.

Опрошенные ТАСС губернаторы, отметили, что задача, поставленная президентом, будет выполнена в срок. Нужно только разобраться с финансированием и решить организационные вопросы.

"Наша республика является одним из лидеров в организации школьного питания, это признано не только нами. Техническая готовность у нас довольно высокая. Я предлагаю перейти на такую форму питания с 1 сентября этого года в тех школах, где это возможно. Остальные не позднее 2023 года обеспечат учащихся младших классов бесплатным горячим питанием", - отметил глава Башкирии Радий Хабиров. По оценке министра образования Башкирии Айбулата Хажина, бесплатное питание будут получать более 220 тыс. детей.

Не видит проблем с организацией бесплатного питания и губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова. "С точки зрения создания технологии и обеспечения продуктами питания у нас особых проблем нет. Остается только получить надежных партнеров в качестве поставщиков продуктов для приготовления питания для детей. Это важный фактор, его необходимо обеспечить в первую очередь", - считает глава автономного округа.

Для решения вопросов с бесплатным питанием младшеклассников власти Нижегородской области создадут межведомственную рабочую группу, включающую представителей региона, муниципалитетов, территориальных структур органов федеральной власти. Как отметил губернатор области Глеб Никитин, в настоящее время перед властями стоит задача выстроить полноценную инфраструктуру снабжения школ продуктами, максимально привлечь к этой работе местных производителей, это будет способствовать в том числе развитию региональной экономики.

Перед властями стоит в том числе задача обеспечить горячее питание в полном объеме и в малокомплектных школах. Например, в Новосибирской области в школах, расположенных в селах (около 2% от общего числа школ), из-за отсутствия пищеблоков не готовы обеспечить детей горячим питанием. Решить проблему, как отметил глава региона Андрей Травников, планируется к 2021 году.

Перераспределение средств и питание для старшеклассников

Орловская область намерена не ограничиваться начальной школой и проработает вопрос предоставления аналогичного горячего питания и для старшеклассников. "Сейчас будет стоять вопрос с точки зрения финансовой обеспеченности. В силу того, что у нас вся сельская школа кормится полностью, в том числе и продленка, сможем ли мы позволить себе сохранить для старших классов [бесплатное горячее питание]", - сообщил ТАСС губернатор Орловской области Андрей Клычков, подчеркнув, что кухни сохранены практически во всех школах региона, поэтому проблем с переходом не будет.

В Крыму, где ученики начальных классов получают бесплатное горячее питание с 2014 года, дополнительные средства планируют направить на ремонт и оснащение пищеблоков в школах.

"Президентом было озвучено, что данная мера поддержки семей с детьми будет субсидироваться за счет федерального, регионального и местного бюджетов. Правительством Республики Крым при финансировании за счет федерального бюджета республиканские средства будут направлены на ремонт и оснащение пищеблоков в образовательных учреждениях" - отметила зампредседателя Совета министров - министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум проходит 15 и 16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.