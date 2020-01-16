Глава Пермского края считает, что нет повода для отставки министра здравоохранения региона

ПЕРМЬ, 16 января. /ТАСС/. Повода для отставки министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, о которой говорят местные СМИ, нет. Об этом ТАСС в четверг сообщил глава региона Максим Решетников на площадке Гайдаровского форума.

В местных СМИ ранее появилась информация о том, что пермские врачи требуют отставки регионального министра здравоохранения Оксаны Мелеховой. По их мнению, с момента ее вступления в эту должность в 2018 году проблемы в краевой медицине усугубились: не решается вопрос с нехваткой кадров, ремонтом больниц, сокращаются койки в лечебных учреждениях, не хватает машин скорой помощи. В интернете была создана петиция об отставке Мелеховой.

"Конечно, нет", - сказал Решетников, отвечая на вопрос, есть ли повод для отставки.

Губернатор не отрицает, что в системе здравоохранения в регионе имеются проблемы, но их решение требует длительного времени, не все зависит только от министра, работа ведется постепенно по всем направлениям. В частности, вопрос с нехваткой кадров планируется решить за счет увеличения бюджетных мест в Пермском государственном медицинском университете (ПГМА). "Наша заявка на бюджетные места в ординатуру на этот год на 220 мест уже одобрена федеральным Минздравом. А контрольные цифры приема на 2021 год по нашей просьбе увеличены еще в полтора раза до 580 мест по лечебному делу и педиатрии", - пояснил он.

На сегодня Пермскому краю больше всего требуются анестезиологи, хирурги, фтизиатры, онкологи, травматологи, рентгенологи, специалисты по паллиативной медицине и медицинской реабилитации.