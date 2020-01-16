В СКФО планируют бороться с безработицей с помощью удаленной работы

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Создание возможностей для получения удаленной работы может стать одним из способов борьбы с высоким уровнем безработицы в регионах Северного Кавказа, соответствующие меры планируется включить при актуализации в стратегию развития округа. Об этом заявила на Гайдаровском форуме замминистра по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.

Ранее глава ведомства Сергей Чеботарев сообщал ТАСС, что обновленную стратегию развития СКФО планируется представить в середине 2020 года. Документ включит основные направления развития округа на период до 2035 года и будет направлен на решение актуальных задач, в числе которых собственные доходы макрорегиона, повышение до среднероссийского уровня показателей социально-экономического развития, реализация межрегиональных проектов и снятие инфраструктурных проблем.

"Сейчас у нас стоит задача по разработке стратегии макрорегиона, и мы очень много думали как раз над этой проблемой [большого числа безработных]. Мы будем прорабатывать проблему развития рынка труда и новых возможностей для людей - это вызов для нас, решить который могут помочь технологические возможности. Одним из решений может стать возможность работать удаленно. При условии, что наша молодежь сможет получить квалификацию, которая требуется для такой удаленной работы, они могут быть востребованы на рынке труда страны и даже мира", - сказала она.

Замминистра отметила, что сейчас в регионах Северного Кавказа "самая высокая в России плотность населения, на территории региона 50% населения живут в сельской местности. В среднем по России - около 24%". "Люди, которые живут у нас в сельской местности, ориентированы на сферы деятельности, которые локально интересны и локально будут востребованы в будущем, - это агропромышленный сектор и туризм. И технологии в этом случае для нас не столько вызов, сколько как раз возможности для раскрытия потенциала", - пояснила замминистра.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходил 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.