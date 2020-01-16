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В Москве представили проект системы по поддержке принятия врачебных решений

Система позволит предоставить врачу удобные цифровые инструменты работы, обеспечивать соблюдение протоколов в течение всего лечения, выявлять группы риска и предотвращать развитие заболевания

МОСКВА, 16 января/ТАСС/. Проект системы поддержки принятия врачебных решений представили в Москве. Сейчас идет разработка проекта и его пилотное внедрение на базе нескольких поликлиник столицы, об этом сообщила первый замначальника управления заместителя мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам социального развития Юлия Урожаева.

"Новая система поддержки принятия решений, которую мы сейчас разрабатываем, позволяет предоставить врачу удобные цифровые инструменты работы, обеспечивать соблюдение протоколов в течение всего лечения, выявлять группы риска и предотвращать развитие заболевания. Вместе с этим система поможет повысить эффективность использования оборудования, лекарств и других ресурсов системы здравоохранения", - сказала Урожаева в рамках ассамблеи "Здоровая Москва"

Данная система состоит из пяти блоков для каждого этапа обследования и лечения. При выборе одного или нескольких диагнозов система даст рекомендации, какой пакет анализов и лабораторных исследований нужно назначить, у каких профильных специалистов получить консультацию. Врач - по своему усмотрению - может как расширить перечень исследований, так и убрать, на его взгляд, ненужные исследования.

"Для ведения хронических пациентов система создает пакеты, которые включают календарь наблюдения у лечащего врача и специалистов, график анализов и обследований, анализ динамики ключевых показателей пациента. Внедрение этого элемента позволит не допускать обострений и подбирать терапию по индивидуальным параметрам пациента", - пояснила она.

Ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января в павильоне №75 ВДНХ. Все желающие могут посетить лекции российских и зарубежных экспертов мирового уровня, пройти диагностику и проконсультироваться со специалистами ведущих медицинских организаций Москвы. Главные темы ассамблеи - цифровизация медицины, борьба с онкологическими заболеваниями и медицина больших городов. В этом году впервые мероприятия открыты не только для практикующих специалистов, но и для всех желающих.

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