Небо над Москвой раскрасят 3 тыс. фейерверков в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Первый в этом году артиллерийский салют раскрасит небо Москвы в 22:00 мск в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"В небо Москвы будут выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Запуск около 3 тыс. праздничных фейерверков произведут из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля "Камаз", - рассказали в округе.

Уточняется, что салют будет сопровождаться 24 залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Освобождение Варшавы

Варшавско-Познанская наступательная операция началась утром 14 января 1945 года. Войска Белорусского фронта перешли в атаку и за первый день продвинулись на 12 километров. 15 января армия вышла к реке Пилица и освободила Радом.

16 января советские войска форсировали Вислу к северу от Варшавы. В ходе прорыва танковой армии, совершившей бросок на 80 км с выходом в район Сохачева, варшавская группировка вермахта была отрезана от путей отхода. 16 января к советстким войскам присоединились польские части, которые пошли в атаку через Вислу. Немцы, поняв, что удержать Варшаву уже не получится, начали отвод своих частей. 17 января 1945 года Варшава была освобождена от захватчиков.