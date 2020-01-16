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Главная новогодняя елка отправилась из Кремля на переработку

С дерева сняли и упаковали более 2 тыс. игрушек и почти 2 км гирлянд

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Главная новогодняя елка России, украшавшая Соборную площадь с конца декабря, в пятницу покинула Кремль.

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, "в первую очередь с дерева были аккуратно сняты и упакованы более 2 тыс. игрушек и почти 2 км гирлянд".

В демонтаже участвовали более двух десятков сотрудников Управления делами президента РФ, использовалась и техника, позволяющая работать на высоте, поскольку высота ели - 25 м.

Пресс-секретарь отметила, само дерево отравлено на переработку. По традиции последних лет, из древесины планируется изготовить сувениры, которые в основном будут посвящены 75-летию Победы, отмечаемому в этом году.

Живая 90-летняя елка прибыла в Кремль в конце декабря из Московской области.

Теги
Россия
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