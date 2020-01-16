Российское военно-историческое общество заявило о попытках Польши переписать свою историю

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Власти Польши пытаются переписать собственную историю, называя оккупантами солдат Красной армии, которые ровно 75 лет назад, 17 января 1945 года, освободили Варшаву от фашистских захватчиков, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

"Мы знаем, что за время Второй мировой войны погибли более 5,6 млн мирных жителей Польши, из них около 3 млн евреев. Польша была наводнена нацистскими концлагерями и лагерями смерти, самый страшный из которых - Освенцим - освобождала Красная армия. Польша по германским планам не должна была существовать, <...> для поляков не предусмотрено было будущее в нацистских планах. Вот это сегодня поляки забывают, называя красноармейцев оккупантами, а также инициируя различные антироссийские инициативы в Европарламенте и в Сейме, которые можно расценивать либо как слабоумие, либо как глумление над собственной историей", - сказал он ТАСС в пятницу.

По словам Мягкова, освобождение Варшавы является важным этапом Второй мировой войны, который приблизил разгром гитлеровской Германии. "Мы помогали повстанцам, освободили Варшаву, поэтому 17 января 1945 года, когда город был освобожден, является знаменательным днем, одним из ключевых событий Великой Отечественной войны. Это был огромный шаг к освобождению всей Польши и дальнейшему поражению нацистской Германии. Но это событие сегодня не отмечают в Варшаве, поскольку там считают нас оккупантами, якобы мы не освобождали польскую территорию, а захватили", - отметил научный директор РВИО.

Он напомнил, что Советский Союз внес огромный вклад не только в освобождение страны, но и в ее восстановление. "Если посмотреть на ту помощь, которую оказывала Красная армия и Советский Союз в конце войны и после нее, то эти цифры просто зашкаливают: 60 тыс. тонн зерна мы поставили голодающим жителям Варшавы в 1945 году, мы поставляли посевное зерно. Наши красноармейцы даже помогали сеять и собирать урожай, мы отдавали поляками все трофейное имущество, немецкие предприятия, которые были нашими трофеями. Мы разминировали дороги, мосты, восстанавливали здания. Но сегодня поляки это забывают, им такая история не нужна, сегодня они пытаются выдернуть из контекста только то, что им выгодно в историческом нарративе. К сожалению, этот нарратив ничего общего с наукой и историей не имеет", - подчеркнул Мягков.

Историк отметил важность заявления президента РФ Владимира Путина в рамках послания Федеральному собранию о создании комплекса архивных документов по истории Второй мировой войны. "Особенно своевременным будет создание архивной коллекции документов, кино- и фотоматериалов, которые бы действительно показывали бы истоки, ход и итоги войны - что за чем следовало. Это документы и военного, и экономического плана, политических органов, возможно, будут и зарубежные документы, которые покажут события во всей их последовательности. Смысл этой коллекции в том, чтобы был возможен доступ любому человеку через интернет к этим документам, которые, как мне кажется, необходимо переводить на языки европейских стран (тот же самый польский), чтобы можно было представить, что за чем шло и кто виновен в развязывании Второй мировой войны", - заключил историк.

За освобождение польской земли от захвативших ее в 1939 году гитлеровцев отдали свои жизни 600 тыс. советских солдат. Всего из 55 млн погибших во Второй мировой войне более половины - это граждане СССР. Несмотря на эти факты, в Польше в последние несколько лет ведется активная кампания по систематической фальсификации истории, солдат-освободителей называют оккупантами, сносят памятники Красной армии, которые, по мнению местных властей, якобы символизируют коммунистический строй.