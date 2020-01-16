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В детсадах Кизляра провели вакцинацию 320 детей от кишечной инфекции

Число госпитализированных с этим заболеванием в городе выросло до 102 человек

МАХАЧКАЛА, 17 января. /ТАСС/. Воспитанники детских садов дагестанского города Кизляра, где из-за вспышки острой кишечной инфекции (ОКИ) госпитализировали более 100 человек, прошли вакцинацию. Об этом сообщила журналистам пресс-служба министерства здравоохранения Дагестана.

В четверг пресс-служба регионального Минздрава сообщила, что число госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре выросло с 75 до 102, половина из них - дети. Врачи оценивают их состояние как легкой и средней степени тяжести.

"В детсадах Кизляра 320 малышей прошли вакцинацию от кишечной инфекции. Прививки будут сделаны и школьникам трех общеобразовательных учреждений", - говорится в сообщении.

По словам первого замминистра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой, помимо оказания медпомощи населению проводится и информационная работа с населением. "С этой целью администрацией города проводятся родительские собрания, где разъясняется необходимость проведения вакцинации детского населения. Уже завтра врачи приступят к вакцинации школьников", - цитирует Беляеву пресс-служба.

Кроме того, в Кизляре для оказания помощи пациентам находится бригада специалистов Республиканского центр инфекционных болезней, профилактике и борьбы со СПИДом в составе врача-инфекциониста и врача-эпидемиолога. "В городе продолжается активная работа по выявлению и предотвращению новых случаев заражения острой кишечной инфекцией. Создано 16 врачебно-фельдшерских бригад для подворных обходов, куда входят 6 врачей-ординаторов Дагестанского медуниверситета и волонтеры, которые осматривают взрослое и детское население", - сообщили в Миздраве региона.

Ранее в среду СК РФ сообщил, что по факту отравления жителей Кизляра возбуждено уголовное дело. По предварительным данным следствия, причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям.

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