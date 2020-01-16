Названы самые популярные пароли в 2019 году

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Самые популярные в мире пароли 2019 году, как и в 2018 году, состояли из самых простых сочетаний клавиш на клавиатуре: "123456" и "qwerty", а также их комбинаций (к примеру, "1q2w3e"). Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование компании по кибербезопасности DeviceLock.

почему их все больше и как с ними бороться

Утечки конфиденциальной информации: почему их все больше и как с ними бороться

Отмечается, что в топ-10 также попали пароли "password" и "111111".

Исследование проводится в третий раз. В него вошли около 5 млрд уникальных пар логинов и паролей, попавших в открытый доступ из-за массовых утечек персональных данных.

При этом, сохранение топа самых распространенных паролей характерно и для России. Так, наиболее популярными кодами на кириллице в 2019 году стали "пароль", "йцукен", "я", "любовь" и "привет". В десятку также вошли "наташа", "люблю", "максим", "андрей" и "солнышко".

Как отметил технический директор исследовательской компании DeviceLock Ашот Оганесян, главная опасность заключается в том, что с помощью распространенных паролей легко получить доступ и к другим сервисам, где используется такая же информация для входа. В частности, взломав почту, мошенник анализирует письма с оповещениями о регистрациях и может получить в распоряжение ключи к множеству сервисов, к примеру, к интернет-банку.

"Информация может использоваться для фишинговых атак. Другой вариант - сообщения в социальных сетях от имени друзей с просьбой о срочной помощи деньгами. Кроме того, всё чаще после взлома аккаунта у пользователя требуют выкуп, обещая в противном случае разместить от его имени экстремистские материалы, - отметил изданию Ашот Оганесян.