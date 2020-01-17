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Победителями дальневосточного этапа конкурса "Лидеры России" стали жители 7 регионов

Участники суперфинала конкурса, который пройдет в Сочи с 27 по 31 марта, получат образовательный грант в размере 1 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК,17 ЯНВАРЯ. /ТАСС/. Участники из 7 регионов Дальнего Востока стали победителями регионального этапа конкурса "Лидеры России 2020". Награждение 30 финалистов состоялось в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ).

"Финалистами стали 30 участников. Из них 8 человек представляют Приморский край, 6 - Амурскую область, 6 - Хабаровский край, 5 человек - Сахалинскую область, 3 - Республику Саха (Якутия) и по одному участнику из Магаданской области и Камчатского края", - сказал на церемонии награждения гендиректор АНО "Россия - страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

"Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей". В дальневосточном полуфинале конкурса приняли участие 250 человек из всех регионов ДФО. Среди них два доктора наук, 30 кандидатов наук, 67 конкурсантов с двумя и более высшими образованиями, 82 человека с опытом управления более 10 лет, а у пяти участников в подчинении около 1 тыс. сотрудников.

За два конкурсных дня участники подтвердили базовые знания, продемонстрировали умение работать в команде, коммуникативные навыки. Финалисты под руководством наставников проявили себя в актерском и ораторском мастерстве, хореографии, провели спортивную зарядку. "Я много получила в плане новых контактов, связей, новых идей, новых направлений развития. Зарядка стала для меня практически экшном, это было для меня впервые, и это для меня сложно в отличие от остальных заданий", - рассказала ТАСС жительница Приморья Софья Комова.

Сильнейшие участники дальневосточного этапа будут реализовывать социальный проект в рамках задания "Сердце лидера". Суперфинал конкурса пройдет в Сочи с 27 по 31 марта, его участники получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 человек, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.

"Лидеры России"

В 2020 году конкурс проходит в третий раз. За два предыдущих года число заявок на конкурс превысило 426 тыс. Назначения на высокие позиции получили 150 "Лидеров России", двое из которых стали губернаторами, пятеро - заместителями федеральных министров.

Всего было получено более 233 тыс. заявок, в очные полуфиналы вышли более 3,3 тыс. человек. Региональные полуфиналы проходят в январе-феврале 2020 года во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Москве и впервые в Казани. Полуфиналы трех специализаций конкурса пройдут в Москве в марте. Всего в полуфиналы приглашены 3 399 участников, в суперфинал выйдут только 300 конкурсантов.

Теги
РоссияПриморский крайКамчатский крайЯкутияХабаровский крайАмурская областьМагаданская областьСахалинская областьДальний Восток
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