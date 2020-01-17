Капитанов портов Находка, Владивосток и судовладельца оштрафовали за пожар на плавбазе

ВЛАДИВОСТОК, 17 января. /ТАСС/. Дальневосточная транспортная прокуратура привлекла к ответственности за пожар на плавбазе "Петр Житников", который произошел в сентябре прошлого года в водах Тихого океана, судовладельца, а также капитанов морских портов Владивосток и Находка. Об этом сообщается в пятницу на сайте надзорного ведомства.

Пожар на плавбазе возник 23 сентября в бывшем крабовом цехе. На борту находились 420 человек, 361 из них эвакуировали рыболовные суда на остров Шикотан (Курильские острова, Сахалинская область), 59 оставались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. Затем аварийную группу увеличили до 65 человек. Пожар на плавбазе был потушен 30 сентября, все члены экипажа доставлены самолетами во Владивосток - порт приписки судна.

"В ходе проверки установлено, что вопреки правилам пожарной безопасности на судах гофротара для упаковки готовой продукции хранилась в неприспособленном для этих целей помещении, что привело к возгоранию в крабовом цехе. <…> Кроме того, по постановлению прокурора капитан-директор плавзавода привлечен к административной ответственности по ст. 11.16 КоАП РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности на морском транспорте") в виде штрафа", - говорится в сообщении.

Кроме того, как показала проверка, капитан морского порта Находка при осмотре плавбазы не выявил несоблюдение требований пожарной безопасности, а капитан морского порта Владивосток, выявил нарушение, но дела об административных правонарушениях не возбуждал. Обоим капитанам портов внесли представления.

Также приморский транспортный прокурор внес представление в адрес директора компании-судовладельца ОА "ХК "Дальморепродукт", нарушения устранены. Кроме этого, прокуратура установила, что Сахалино-Курильское и Приморское территориальные управления Росрыболовства формально проводили мероприятия по контролю за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания. Внеплановые выездные проверки судовладельцев, даже при наличии оснований, не организовывались. Руководителям ведомств прокурор также внес представление.