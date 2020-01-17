В ЕАО создали 40-дневный запас топлива на всех котельных

ТАСС, 17 января. Власти в Еврейской АО, где действует режим ЧС из-за проблем с отоплением, создали 40-дневный запас топлива на всех котельных региона. Об этом ТАСС сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области Андрей Пивенко.

В ЕАО с осени 2019 года действует режим ЧС. Его ввели из-за того, что в 16 населенных пунктах, где проживают более 16 тыс. человек, котельные не были готовы к зиме, не было запаса топлива. Такая ситуация с отоплением сложилась в том числе из-за несбалансированности областного бюджета. Сейчас в населенных пунктах региона периодически возникают сбои в поставках угля и мазута, из-за чего неоднократно падала температура в домах. В декабре врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн сообщал, что котельные работают "с колес", то есть топливо подвозят, когда заканчивается предыдущая партия, нормативных запасов нет.

"Была проведена централизованная закупка через государственное предприятие "Облэнергоремонт плюс" 46 тыс. тонн угля. Удалось снизить цену и закупить большой объем. Половина угля уже пришла в регион. Это позволило создать 40-дневный запас топлива на всех котельных и складах региона. "С колес" не работаем", - сказал Пивенко.

Он уточнил, что нормативный 45-дневный запас топлива будет создан на котельных и складах по всей области до конца января, когда придет оставшаяся часть угля. Пивенко добавил, что сбоев в работе котельного оборудования нет, тепло подается в штатном режиме. В области сейчас на разных территориях от 17 до 30 градусов мороза.