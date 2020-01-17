ДВФУ начал подготовку авиаинженеров для авиакомпании "Аврора"

ВЛАДИВОСТОК, 17 января. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) во Владивостоке совместно с региональной авиакомпанией "Аврора" открыл программу подготовки инженеров техобслуживания для воздушных судов. Об этом в пятницу сообщается на сайте авиакомпании.

Договоренность об обучении технических специалистов на базе ДВФУ для авиакомпании была достигнута во время Восточного экономического форума в 2018 году. Планировалось, что подготовкой кадров для перевозчика университет займется до 2025 года.

"Авиакомпания "Аврора", входящая в группу "Аэрофлот", запустила совместную с ДВФУ новую практико-ориентированную программу профессиональной подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов семейства Airbus A320 категории "А", - говорится в сообщении.

Обучение рассчитано на один год для учащихся инженерной школы ДВФУ. Кроме этого, курс включает изучение авиационного технического английского языка. Успешно прошедшие подготовку студенты получат свидетельства авиационного специалиста и возможность работать в этой сфере.

Как сообщила ТАСС начальник авиационно-учебного центра "Авроры" Марина Жерибор, сейчас к обучению приступили пять человек. "В настоящий момент запущена обучающая программа на пять человек, в соответствии с кадровой потребностью. В панах авиакомпании в ближайшие пять лет удвоить объем перевозок, и чтобы удовлетворить кадровую потребность в инженерах техобслуживания воздушных судов возникла необходимость в таком курсе", - пояснила она.

Авиакомпания "Аврора" образована в 2013 году. Парк воздушных судов насчитывает 23 самолета. Выполняет полеты по международным маршрутам в города Азии, а также по внутрироссийским направлениям по Дальнему Востоку и Сибири. Офисы компании расположены во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Хабаровске.