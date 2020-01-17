В Японии почтили память жертв землетрясения 1995 года в Кобе

ТОКИО, 17 января. /ТАСС/. Церемония памяти жертв мощного землетрясения, которое произошло в японском регионе Кансай в 1995 году и унесло жизни более 6 тыс. человек, прошла в пятницу в городе Кобе. Об этом сообщил телеканал NHK.

Участники церемонии, посвященной 25-й годовщине стихийного бедствия, зажгли 5 тыс. свечей в местном парке Хигасиюэнти. Свечи, установленные в полых бамбуковых стеблях, вместе составили дату трагедии - "1.17" - и слово "кидзаму" (в переводе с японского - "высекать на сердце"). После этого собравшиеся возложили цветы к монументу в парке, где выгравированы имена всех 6 тыс. 434 человек, ставших жертвами трагедии.

В течение дня в Кобе пройдет еще одно памятное мероприятие, в котором примет участие наследный принц Акисино (Фумихито) и его жена принцесса Кико.

Землетрясение 1995 года в Японии называют Великим землетрясением Хансин-Авадзи. Его эпицентр располагался на севере острова Авадзи во Внутреннем Японском море, однако основной удар стихии пришелся на Кобе, расположенный на побережье главного японского острова Хонсю. Землетрясение застало людей рано утром, когда весь город еще спал, и привело к кошмарным последствиям - более 40 тыс. человек были ранены, 640 тыс. домов пострадали, из них почти 100 тыс. были разрушены полностью, по меньшей мере 340 тыс. человек остались без крыши над головой.

По имеющимся статистическим данным, причиной гибели большей части жертв стало обрушение старых деревянных домов. Это привело к тому, что впоследствии большая часть застройки в Японии проводилась с учетом требований сейсмической безопасности.