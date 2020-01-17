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Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

Она пропала 15 января в городе Карасук
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Десятилетняя девочка, пропавшая 15 января в городе Карасук Новосибирской области, найдена, сообщается на сайте поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск".

"Найдена, жива", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону, 10-летняя Алена Касталанова 15 января около 15:00 (11:00 мск) вышла из музыкальной школы Карасука и домой не вернулась. По факту пропажи возбудили уголовное дело. К поиску девочки подключились спасатели, полиция и представители общественности.

Теги
РоссияНовосибирская область
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